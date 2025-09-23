Piszczek i spółka sprawili niespodziankę! Wicelider Betclic 2. ligi za burtą Pucharu Polski

LKS II Goczałkowice-Zdrój z Łukaszem Piszczkiem w składzie awansował do 1/16 finału Pucharu Polski. Drużyna byłego reprezentanta Polski pokonała wicelidera Betclic 2. Ligi - Stal Stalowa Wola (3:1).

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

LKS II Goczałkowice-Zdrój z awansem do 1/16 finału Pucharu Polski

We wtorek (23 września) rozpoczęła się 1/32 finału Pucharu Polski. Pierwszym meczem tego dnia było spotkanie LKS II Goczałkowice-Zdrój – Stal Stalowa Wola. Goście byli zdecydowanym faworytem, biorąc pod uwagę fakt, że grali z niżej notowanym rywalem. Warto zaznaczyć, że w roli gospodarza wystąpiły rezerwy trzecioligowego klubu. Mimo to w składzie znalazł się m.in. Łukasz Piszczek.

Były reprezentant Polski poprowadził drużynę do sensacyjnego awansu. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka, w której gospodarze zdobyli dwie bramki. Ostatecznie pokonali Stal Stalową Wolę, która jest wiceliderem Betclic 2. Ligi (3:1).

Jako pierwsi na prowadzenie wyszli piłkarze ze Stalowej Woli, wykorzystując błąd rywali. Obrona Goczałkowic pod wysokim pressingiem przeciwników dopuściła do straty bramki w 30. minucie. Na listę strzelców wpisał się Jakub Svec.

LKS II Goczałkowice traci gola po kolejnej próbie rozegrania od tyłu… Stal Stalowa Wola na prowadzeniu w meczu STS Pucharu Polski 🏆🇵🇱



🔴📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/8RhmSqo5mi pic.twitter.com/hNCkhw9whR — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 23, 2025

Jeszcze przed przerwą do remisu doprowadził Jacek Wuwer. 27-letni pomocnik świetnie odnalazł się w polu karnym, pokonując bramkarza gości strzałem z pięciu metrów. Wynikiem (1:1) zakończyła się nie tylko pierwsza połowa, ale również druga część spotkania.

𝐌𝐀𝐉𝐀̨ 𝐆𝐎𝐋𝐀 w STS Pucharze Polski!



Tuż przed przerwą LKS II Goczałkowice wyrównuje w meczu ze Stalą Stalowa Wola!



🔴📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/8RhmSqo5mi pic.twitter.com/2sGcgihLc8 — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 23, 2025

Kwestia awansu rozstrzygnęła się w dodatkowych trzydziestu minutach. Najpierw do siatki trafił Michał Fidziukiewicz, który wykończył akcję po podaniu Bartosza Maroszka. Wynik meczu ustalił Filip Żagiel, strzelając trzecią bramkę w trzeciej minucie doliczonego czasu gry.