Piszczek i spółka sprawili niespodziankę! Wicelider Betclic 2. ligi za burtą Pucharu Polski

LKS II Goczałkowice-Zdrój z awansem do 1/16 finału Pucharu Polski
We wtorek (23 września) rozpoczęła się 1/32 finału Pucharu Polski. Pierwszym meczem tego dnia było spotkanie LKS II Goczałkowice-Zdrój – Stal Stalowa Wola. Goście byli zdecydowanym faworytem, biorąc pod uwagę fakt, że grali z niżej notowanym rywalem. Warto zaznaczyć, że w roli gospodarza wystąpiły rezerwy trzecioligowego klubu. Mimo to w składzie znalazł się m.in. Łukasz Piszczek.
Były reprezentant Polski poprowadził drużynę do sensacyjnego awansu. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka, w której gospodarze zdobyli dwie bramki. Ostatecznie pokonali Stal Stalową Wolę, która jest wiceliderem Betclic 2. Ligi (3:1).
Jako pierwsi na prowadzenie wyszli piłkarze ze Stalowej Woli, wykorzystując błąd rywali. Obrona Goczałkowic pod wysokim pressingiem przeciwników dopuściła do straty bramki w 30. minucie. Na listę strzelców wpisał się Jakub Svec.
Jeszcze przed przerwą do remisu doprowadził Jacek Wuwer. 27-letni pomocnik świetnie odnalazł się w polu karnym, pokonując bramkarza gości strzałem z pięciu metrów. Wynikiem (1:1) zakończyła się nie tylko pierwsza połowa, ale również druga część spotkania.
Kwestia awansu rozstrzygnęła się w dodatkowych trzydziestu minutach. Najpierw do siatki trafił Michał Fidziukiewicz, który wykończył akcję po podaniu Bartosza Maroszka. Wynik meczu ustalił Filip Żagiel, strzelając trzecią bramkę w trzeciej minucie doliczonego czasu gry.