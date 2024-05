fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Finał bez kibiców Pogoni i Wisły?

Czwartkowemu finałowi Pucharu Polski od jakiegoś czasu towarzyszą niepewność i spore kontrowersje. Po awansie Wisły Kraków nie było pewności, czy jej kibice wejdą na trybuny z uwagi na nałożony zakaz wyjazdowy. Prezes Jarosław Królewski groził nawet walkowerem, co okazało się zbędne, gdyż PZPN zawiesił nałożoną rok wcześniej karę. Tuż przed spotkaniem na PGE Narodowym pojawił się jednak inny, dużo poważniejszy problem.

Kibice Pogoni Szczecin zagrozili, że nie wejdą na stadion, jeśli w strefie przyjmowania będą obecni funkcjonariusze policji. Uzasadniają to obawami o naruszenie przepisów bezpieczeństwa. W podobnym tonie o całej sytuacji wypowiedziała się zorganizowana grupa Wisły Kraków, biorąc stronę swojego boiskowego rywala.

Polski Związek Piłki Nożnej zapewnia, że cała procedura przebiegnie w spokojnej atmosferze, a policja wkroczy jedynie w przypadku naruszenia regulaminu imprezy masowej. Wydaje się, że będzie to jednak niewystarczające. W 2022 roku na trybuny PGE Narodowego podczas finału Pucharu Polski nie weszli kibice Lecha Poznań, którzy otrzymali zakaz wniesienia dużych flag.

Na dzień przed meczem sprawa pozostaje niewyjaśniona. Mateusz Borek zdradza, że o godzinie 19 ma dojść do spotkania organizatorów z policją, podczas którego zapadną konkretne decyzje.

– Dzisiaj o godzinie 19 dojdzie do spotkania z policją i ta sprawa będzie dyskutowana. Na ten moment wcale nie ma optymistycznych prognoz, że optyka organizatora i policji miałaby się zmienić. O godzinie 19 to się będzie rozstrzygać, natomiast nie wykluczam, że jeśli kibice będą konsekwentni w swoich postanowieniach i się nie zgodzą na tę procedurę to stadion może być pusty – przekazał dziennikarz w programie “Kanału Sportowego”.