Zbigniew Boniek napisał, w serwisie X, że był zachwycony panującą atmosferą w finale Pucharu Polski. - Co by było, gdyby do tego wszystkiego dołączyć więcej jakości piłkarskiej na boisku - dodał był prezes PZPN.

PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek: Atmosfera jest fantastyczna

Fantastyczne emocje przeżyli kibice Wisły Kraków w czwartek. Piłkarze Białej Gwiazdy wywalczyli piąty Puchar Polski w historii, ogrywając w dramatycznych okolicznościach Pogoń Szczecin (2:1) na Stadionie Narodowym. Pierwszoligowiec zaskoczył zdecydowanego zespół z PKO Ekstraklasy. Szalona końcówka meczu na długo zostanie zapamiętana. Do wczorajszego finału odniósł się Zbigniew Boniek w mediach społecznościowych.

Fani obu zespołów wypełnili PGE Narodowy do ostatniego miejsca. – Jeżeli kibice chcą to oprawa i atmosfera jest fantastyczna – napisał wiceprezydent UEFA. – Myślenie, że jak nie ma Legii i Lecha to finał traci na randze jest błędem – dodał.

W kolejnym punkcie podkreślił, że finał Pucharu Polski to fantastyczny produkt. – Duże podziękowania także dla Polsatu – oznajmił. Od nowej edycji krajowy puchar będzie transmitowany w telewizji publicznej.

– Co by było, gdyby do tego wszystkiego dołączyć więcej jakości piłkarskiej na boisku – podsumował. Drużyna Alberta Rude zdobywając Puchar Polski, zagra w eliminacjach Ligi Europy.