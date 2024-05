Wisła Kraków sensacyjnie pokonała Pogoń Szczecin w finale Pucharu Polski, więc w przyszłym sezonie zagra w eliminacjach do Ligi Europy. Jarosław Królewski w "Kanale Sportowym" przekonuje, aby nie skreślać Białej Gwiazdy.

Wisła sprawi sensację w europejskich pucharach?

Wisła Kraków napisała w tym sezonie piękną historię, zdobywając Puchar Polski jako pierwszoligowiec. Zwieńczeniem tej przygody był zwycięski finał z wyraźnie faworyzowaną Pogonią Szczecin. Biała Gwiazda wcześniej rozprawiła się z dwoma innymi ekipami z Ekstraklasy – Piastem Gliwice oraz Widzewem Łódź.

Triumf Wisły w Pucharze Polski nie jest przypadkowy, choć zaskakuje, biorąc pod uwagę jej wyniki w pierwszej lidze, gdzie nie jest wcale pewna awansu do elity. Niezależnie od końcowego rezultatu w tych rozgrywkach, jako pierwszy polski klub zapewniła sobie występy w eliminacjach do europejskich pucharów. Swoją przygodę rozpocznie od pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy.

Nie znamy jeszcze kompletu drużyn, które zagrają na tym etapie. Wisła Kraków jest oczywiście skazywana na pożarcie, z czym nie zgadza się Jarosław Królewski. Uważa, że Biała Gwiazda będzie tam mierzyć się z ekipami na poziomie pokonanej kilka dni temu Pogoni Szczecin.

– Polski futbol tyle razy skompromitował się w europejskich pucharach, że mamy nadzieję, że tym razem, podobnie jak w Pucharze Polski, zaskoczymy. W tej pierwszej, drugiej rundzie drużyny, które są w Lidze Europy i Lidze Konferencji to nie są drużyny, których nie można ograć. Są to drużyny poziomu Pogoni Szczecin, więc jeżeli potrafimy wygrać z Pogonią Szczecin to jesteśmy w stanie wygrać w pierwszej czy drugiej rundzie – twierdzi Królewski.

