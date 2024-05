Wisła Kraków ma coraz mniejsze szanse na awans do Ekstraklasy. Niezależnie od końcowego wyniku, po sezonie z klubem najprawdopodobniej pożegna się Kiko Ramirez - sugeruje Tomasz Włodarczyk w programie "Meczyków".

Duże zmiany w Wiśle Kraków?

Wisła Kraków zalicza słodko-gorzki sezon. Sensacyjnie udało jej się zdobyć Puchar Polski, czyli pierwsze trofeum od wielu lat. Ma natomiast bardzo małe szanse, aby wywalczyć awans do Ekstraklasy, który był celem nadrzędnym. Co więcej, Biała Gwiazda może nawet nie zagrać w barażach, co będzie traktowane jako całkowita kompromitacja.

Jeśli Wisła Kraków zostanie w pierwszej lidze, latem znów będzie musiała przejść spore zmiany. Trudno wyobrazić sobie, aby zdołała utrzymać Angela Rodado, czyli bardzo prawdopodobnego króla strzelców sezonu 2023/2024. Zmniejszą się także nakłady finansowe na drużynę, co wiąże się z wieloma rozstaniami.

Od pewnego czasu panuje również przeczucie, że po sezonie z Wisłą Kraków pożegna się Kiko Ramirez, który wrócił do niej na początku 2023 roku, obejmując stanowisko dyrektora sportowego. W przeszłości pracował w niej jako trener, nie osiągając zbyt satysfakcjonujących rezultatów.

Jarosław Królewski zdecydował się na współpracę z Ramirezem z uwagi na jego dobrą znajomość hiszpańskiego rynku. W trakcie pierwszego wspólnego okienka Biała Gwiazda sprowadziła stamtąd kilku zawodników, którzy wznieśli drużynę na wyższy poziom. Obecny sezon pokazuje jednak, że ta formuła być może się wyczerpała, gdyż ściągnięci w ostatnich miesiącach piłkarze wcale nie są realnymi wzmocnieniami.

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk w programie “Meczyków” potwierdza, że rozstanie jest bardzo prawdopodobne.

– Z tego co słyszę, to może być pożegnalny sezon dla Kiko Ramireza w roli dyrektora sportowego w Wiśle Kraków. On sam czuje, że ten jego czas w Białej Gwieździe dobiega końca. Z dużym prawdopodobieństwem pożegna się po tym sezonie z Krakowem – donosi Włodarczyk.