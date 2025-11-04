Wyniki losowania 1/8 finału STS Pucharu Polski
STS Puchar Polski, czyli walka nie tylko o trofeum, ale również przepustkę do europejskich pucharów. Na placu boju w walce o krajowy puchar pozostało 16 drużyn z czterech różnych poziomów rozgrywkowych. Najwięcej przedstawicieli ma Ekstraklasa (10), a za nią Betclic 1. Liga (3), Betclic 3. Liga (2) i Betclic 2. Liga (1). Wiadomo już, że tytułu nie obroni Legia Warszawa, która przegrała z Pogonią Szczecin.
We wtorek (4 listopada) odbyło się losowanie par 1/8 finału STS Pucharu Polski. Poniżej przedstawiamy listę spotkań, których stawką będzie awans do ćwierćfinału. O tym, kto awansuje do następnej rundy, przekonamy się 3 grudnia, gdy rozegrane zostaną poniższe mecze.
Wyniki losowania 1/8 finału STS Pucharu Polski:
- Piast Gliwice – Lech Poznań
- Avia Świdnik – Polonia Bytom
- Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków
- Pogoń Szczecin – Widzew Łódź
- Chojniczanka Chojnice – Korona Kielce
- Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze
- GKS Katowice – Jagiellonia Białystok
- Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa