STS Puchar Polski: wyniki losowania 1/8 finału. W grze o trofeum pozostało 16 drużyn z różnych poziomów rozgrywkowych. Poznaliśmy pary, które powalczą o awans do ćwierćfinału. Najciekawiej zapowiada się mecz Pogoni Szczecin z Widzewem Łódź.

PressFocus Na zdjęciu: Trofeum za Puchar Polski

Wyniki losowania 1/8 finału STS Pucharu Polski

STS Puchar Polski, czyli walka nie tylko o trofeum, ale również przepustkę do europejskich pucharów. Na placu boju w walce o krajowy puchar pozostało 16 drużyn z czterech różnych poziomów rozgrywkowych. Najwięcej przedstawicieli ma Ekstraklasa (10), a za nią Betclic 1. Liga (3), Betclic 3. Liga (2) i Betclic 2. Liga (1). Wiadomo już, że tytułu nie obroni Legia Warszawa, która przegrała z Pogonią Szczecin.

We wtorek (4 listopada) odbyło się losowanie par 1/8 finału STS Pucharu Polski. Poniżej przedstawiamy listę spotkań, których stawką będzie awans do ćwierćfinału. O tym, kto awansuje do następnej rundy, przekonamy się 3 grudnia, gdy rozegrane zostaną poniższe mecze.

Wyniki losowania 1/8 finału STS Pucharu Polski: