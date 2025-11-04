Wyniki losowania STS Pucharu Polski. Pary 1/8 finału PP

12:07, 4. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

STS Puchar Polski: wyniki losowania 1/8 finału. W grze o trofeum pozostało 16 drużyn z różnych poziomów rozgrywkowych. Poznaliśmy pary, które powalczą o awans do ćwierćfinału. Najciekawiej zapowiada się mecz Pogoni Szczecin z Widzewem Łódź.

Trofeum za Puchar Polski
PressFocus Na zdjęciu: Trofeum za Puchar Polski

Wyniki losowania 1/8 finału STS Pucharu Polski

STS Puchar Polski, czyli walka nie tylko o trofeum, ale również przepustkę do europejskich pucharów. Na placu boju w walce o krajowy puchar pozostało 16 drużyn z czterech różnych poziomów rozgrywkowych. Najwięcej przedstawicieli ma Ekstraklasa (10), a za nią Betclic 1. Liga (3), Betclic 3. Liga (2) i Betclic 2. Liga (1). Wiadomo już, że tytułu nie obroni Legia Warszawa, która przegrała z Pogonią Szczecin.

We wtorek (4 listopada) odbyło się losowanie par 1/8 finału STS Pucharu Polski. Poniżej przedstawiamy listę spotkań, których stawką będzie awans do ćwierćfinału. O tym, kto awansuje do następnej rundy, przekonamy się 3 grudnia, gdy rozegrane zostaną poniższe mecze.

Wyniki losowania 1/8 finału STS Pucharu Polski:

  • Piast Gliwice – Lech Poznań
  • Avia Świdnik – Polonia Bytom
  • Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków
  • Pogoń Szczecin – Widzew Łódź
  • Chojniczanka Chojnice – Korona Kielce
  • Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze
  • GKS Katowice – Jagiellonia Białystok
  • Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa

