Lech Poznań liczył na pewny awans w STS Pucharze Polski. Górnik Zabrze wykorzystał natomiast swoją szansę i zadał cios, po którym faworyt już się nie podniósł. Zabrzanie z awansem.

Mistrz Polski bez odpowiedzi. Górnik w półfinale STS Pucharu Polski

Lech Poznań to ekipa, która w ostatnim czasie bardzo dobrze radziła sobie z Górnik Zabrze. Tym samym mistrz Polski do środowej batalii o awans do półfinału krajowego pucharu przystępował w roli faworyta. Niemniej ekipa ze Śląska wierzyła, że w końcu przerwie serię bez wygranej. Zapowiadało się zatem pasjonujące starcie na Enea Stadion Poznań.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji mecz był bardzo interesujący i sporo się w nim działo. Każda z ekip potrafiła stworzyć sobie sytuacje strzeleckie. Już w 14. minucie okazję do zdobycia bramki miał Ali Gholizadeh, ale jego próba była niecelna. Z kolei sześć minut później wyborną szansę na gola miał Mikael Ishak, jednak również chybił.

Zabrzanie tak naprawdę po raz pierwszy poważnie zagrozili bramce gospodarzy w 34. minucie. Patrik Hellebrand oddał mocny strzał z dystansu, ale Bartosz Mrozek nie dał się zaskoczyć. Górnik dopiął jednak swego w 41. minucie. Wówczas na uderzenie z siedmiu metrów zdecydował się Lukas Sadilek, oddając strzał pod poprzeczkę i ekipa prowadzona przez Michal Gasparík objęła prowadzenie. Do przerwy było 1:0 dla gości.

Po zmianie stron przez długi czas brakowało konkretnych akcji w ofensywie. Emocje wróciły natomiast kwadrans przed końcem podstawowego czasu gry. Najpierw w 75. minucie Jarosław Kubicki mógł strzelić gola, ale nieznacznie się pomylił. Tym samym Ślązacy nie wykorzystali na podcięcie skrzydeł rywalom.

Marcel Łubik obronił rzut karny

Z kolei w 77. minucie skomplikowała się sytuacja Zabrzan. Po przewinieniu Maksyma Chłania w polu karnym Górnika na jednym z rywali sędzia nie miał wątpliwości, że Kolejorzowi należy się rzut karny. Kara dla śląskiej ekipy była podwójna, bo ukraiński piłkarz otrzymał także żółtą kartkę. Ponieważ była to jego druga taka sankcja, Górnik musiał kończyć spotkanie w dziesiątkę.

Do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł Joel Pereira. Oddał strzał w lewy róg bramki, ale jego intencje wyczuł Marcel Łubik i 14-krotny mistrz Polski wciąż miał korzystny wynik. Ostatecznie do końca zawodów rezultat się nie zmienił i awans do półfinału STS Pucharu Polski wywalczył zespół z Zabrza.

Lech Poznań – Górnik Zabrze 0:1 (0:1)

0:1 Lukas Sadilek 41′