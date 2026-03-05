Górnik zaskoczył Lecha. Gasparík zdradził, gdzie wygrał ten mecz

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Michal Gasparik ocenił mecz Lech – Górnik

Górnik Zabrze po serii spotkań bez wygranej wrócił na zwycięski szlak w środowy wieczór w Poznaniu, pokonując miejscowego Lecha. 14-krotny mistrz Polski wygrał na stadionie Kolejorza po raz pierwszy od 2019 roku. Rywalizację podsumował szkoleniowiec Zabrzan.

– Wydaje mi się, że wygraliśmy ten mecz w naszych głowach, bo wszyscy byliśmy przekonani, że możemy awansować. Byliśmy przekonani, że po tylu meczach w końcu zdobędziemy pierwszą bramkę i że zagramy na zero z tyłu – mówił Gasparik na pomeczowej konferencji prasowej opublikowanej przez Górnik TV.

– Wszyscy zawodnicy w pierwszej połowie pokazali zarówno jakość piłkarską, jak i dobre ustawienie taktyczne w defensywie, ale byliśmy też cały czas groźni w ofensywie. W drugiej połowie to była już bardziej walka bez piłki. Piłkarze pokazali serce i charakter – zaznaczył trener.

W drugiej odsłonie kluczowe dla losów rywalizacji było obronienie rzutu karnego przez Marcela Łubika. Na ten temat Gasparík również powiedział kilka słów.

– Gratulacje dla Marcela, że obronił rzut karny, bo to było pod koniec meczu. To było bardzo ważne. Była jeszcze czerwona kartka, ale zawodnicy walczyli do końca i idziemy dalej – rzekł trener ekipy z Zabrza.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę Górnik rozegra spotkanie w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zabrzanie zmierzą się na wyjeździe z Motorem Lublin.