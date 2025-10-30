Arka Gdynia i Górnik Zabrze mierzyli się ze sobą w 1/6 finału Pucharu Polski. Czwartkowa rywalizacja zakończyła się po myśli drużyny Michala Gasparika, która wygrała 2:1.

PressFocus Na zdjęciu: Alassane Sidibe oraz Lukas Ambros

Górnik Zabrze wyeliminował Arkę Gdynia

W jednym z czwartkowych meczów w ramach 1/16 finału rozgrywek Pucharu Polski zobaczyliśmy starcie, w którym Arka Gdynia przed własną publicznością podejmowała Górnik Zabrze. Podopieczni Dawida Szwargi przystąpili do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Piastem Gliwice (2:1). Liderzy PKO Ekstraklasy natomiast w ostatnim meczu okazali się lepsi od Jagiellonii Białystok (2:1).

Rywalizacja w Gdyni rozpoczęła się wyśmienicie dla miejscowej Arki. Gospodarze już w pierwszej minucie rywalizacji objęli prowadzenie za sprawą Edu Espiau. Napastnik wykorzystał podanie Tornike Gaprindaszwiliego i z najbliżej odległości wpakował futbolówkę do bramki.

Nie warto tracić uwagi podczas meczów STS Pucharu Polski! Można przegapić bramkę w 1. minucie ❗



🔴📲 OGLĄDAJ 👉 https://t.co/AjMLuHyzlq pic.twitter.com/bWv07eCwLX — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 30, 2025

Na odpowiedź Górnika Zabrze musieliśmy poczekać ponad półgodziny. Wówczas do wyrównania doprowadził Lukas Ambros, który świetnym uderzeniem z dystansu pokonał golkipera trójmiejskiego zespołu.

W pierwszej odsłonie nie padło więcej goli. Drużyny zatem schodzili na przerwę z remisowym wynikiem, a kibice mieli nadzieję, że zespoły utrzymają tempo gry.

Od początku drugiej połowy Górnik Zabrze narzucił swój styl gry. Goście tworzyli więcej okazji, przez co oddawali sporo strzałów na bramkę. Kibice na kolejne trafienie musieli poczekać do 88. minuty. Wówczas golem popisał się Kryspin Szcześniak, który tym samym zapewnił drużynie Michala Gasparika awans do 1/8 finału Pucharu Polski.

Już w najbliższą niedzielę dojdzie do rewanżowego starcia Arki z Górnikiem. Tym razem mecz jednak odbędzie się w Zabrzu.

Arka Gdynia – Górnik Zabrze 1:2

Espiau (1′) – Ambros (33′), Szcześniak (88′)