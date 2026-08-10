Losowanie Carabao Cup za nami. Chelsea, Tottenham i Newcastle zagrają o awans

Carabao Cup wkracza w kolejną fazę, a na tym etapie do rywalizacji dołączają pierwsze zespoły Premier League. Losowanie drugiej rundy przyniosło kilka interesujących zestawień.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Carabao Cup

Pierwsze hity w Carabao Cup! Przedstawiciele Premier League poznali rywali

Carabao Cup przyniesie w drugiej rundzie kilka spotkań z udziałem klubów angielskiej elity. Chelsea na własnym stadionie podejmie Luton Town, Tottenham zmierzy się przed własną publicznością z Charlton Athletic, a Newcastle United czeka wyjazdowe starcie z West Bromwich Albion.

Jak informuje „The Independent”, w kolejnej fazie rozgrywek nie zabraknie również bezpośredniej konfrontacji przedstawicieli Premier League. Nottingham Forest zmierzy się bowiem z Leeds United. To jedyne zestawienie na tym etapie, w którym naprzeciwko siebie staną dwa zespoły występujące na co dzień w najwyższej klasie rozgrywkowej.

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Ciekawie zapowiadają się także pozostałe spotkania. Fulham na własnym boisku zagra z Wimbledonem, a Everton podejmie Preston North End. Brentford zmierzy się natomiast z Birmingham City. Ipswich Town czeka z kolei domowa potyczka z Leicester City.

Jedna z par pozostaje jeszcze częściowo niewiadomą. Plymouth Argyle lub Exeter City trafi na Coventry City. O tym, kto ostatecznie zajmie miejsce w losowaniu, zdecyduje wynik wcześniejszego rozstrzygnięcia.

Spotkania drugiej rundy Carabao Cup zostaną rozegrane w tygodniu rozpoczynającym się 24 sierpnia. Organizatorzy ponownie zastosowali podział regionalny na sekcję północną i południową. Rozwiązanie ma przede wszystkim ograniczyć konieczność pokonywania przez kluby dużych odległości.

Dla części zespołów Premier League będzie to pierwszy poważniejszy krok w tegorocznej walce o trofeum. Puchar Ligi od lat stanowi dla angielskich klubów okazję do zdobycia krajowego trofeum, a jednocześnie pozwala menedżerom szerzej wykorzystać swoje kadry.