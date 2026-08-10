Inter na zakupach w Premier League. Sięgnie po obrońcę Tottenhamu?

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Djed Spence

Djed Spence łączony z Interem Mediolan

Inter Mediolan podczas obecnego letniego okienka transferowego sprowadził między innymi Aleksandara Stankovicia, Johna Stonesa oraz Ivana Provedela. Wygląda na to, że włoski klub nie zakończył jeszcze zakupów. Trener ekipy Nerazzurrich – Cristian Chivu – liczy bowiem na wzmocnienie również prawej strony obrony. Władze giganta z Lombardii rozglądają się więc za zawodnikiem, który mógłby zwiększyć rywalizację na tej pozycji.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, na szczycie listy życzeń potentata z Półwyspu Apenińskiego znajduje się Djed Spence. Inter Mediolan już od jakiegoś czasu obserwuje sytuację 26-letniego wahadłowego. Mistrzowie Serie A zdają sobie sprawę, że musieliby wyłożyć na stół 40-50 milionów euro za cenionego bocznego defensora, ale są gotowi podjąć próbę pozyskania gwiazdora Tottenhamu Hotspur.

Spence przywdziewa koszulkę londyńskiej drużyny od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się do ekipy Kogutów za niespełna 15 milionów euro z Middlesbrough. Prawy obrońca ma już doświadczenie z gry we Włoszech, ponieważ od stycznia do czerwca 2024 roku przebywał na wypożyczeniu w Genoi. Na tej samej zasadzie występował także w Stade Rennes oraz Leeds United. Reprezentant Anglii w poprzednim sezonie rozegrał 44 spotkania, a jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku.