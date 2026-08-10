PSG ruszyło po gwiazdę Barcelony. Pierwsza próba zakończyła się fiaskiem

Ferran Torres może tego lata zmienić klub. Paris Saint-Germain złożyło pierwszą ofertę za hiszpańskiego napastnika, ale FC Barcelona uznała ją za niewystarczającą.

fot. Sportpix / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Ależ ruch PSG! Chcą napastnika Barcelony, klub już odpowiedział

Ferran Torres od dłuższego czasu znajduje się na radarze Paris Saint-Germain. Według informacji RMC Sport powołującego się na doniesienia AFP klub z Paryża rozpoczął rozmowy w sprawie transferu 26-letniego Hiszpana i przedstawił FC Barcelonie pierwszą propozycję opiewającą na mniej więcej 40 milionów euro. Katalończycy nie zaakceptowali jednak przedstawionych warunków finansowych.

Sprawa może być jednak daleka od zakończenia. Ferran Torres ma być zainteresowany przeprowadzką do ekipy z Ligue 1, gdzie ponownie mógłby pracować z Luisem Enrique. Hiszpański szkoleniowiec doskonale zna swojego rodaka i miałby być jednym z argumentów przemawiających za transferem.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sytuację komplikuje kontrakt zawodnika. Umowa Ferrana Torresa z Barceloną obowiązuje tylko do czerwca 2027 roku. W związku z tym trwające okno transferowe może być dla klubu z Camp Nou dogodnym momentem na podjęcie decyzji w sprawie jego przyszłości. Jeśli Hiszpan nie przedłuży kontraktu, jego wartość negocjacyjna będzie systematycznie spadać.

Ferran Torres trafił do Barcy pod koniec 2021 roku z Manchesteru City za ponad 55 milionów euro. W ostatnich dwóch sezonach stał się ważnym elementem zespołu Hansiego Flicka, często występując również na pozycji środkowego napastnika.

Reprezentant Hiszpanii ogólnie w 94 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył dla Blaugrany 40 bramek. Jego pozycja w zespole jest zatem mocna, ale oferta PSG może otworzyć zupełnie nowy rozdział w karierze zawodnika.