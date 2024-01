Liverpool wywiązał się w śrdowy wieczór z roli faworyta w meczu z Fulham w Carabao Cup. Na temat rywalizacji ze stołeczną ekipą wypowiedział się menedżer The Reds.

fot. Imago / David Rawcliffe Na zdjęciu: Juergen Klopp

Nie brakowało emocji w środowym starciu z udziałem Liverpoolu i Fulham

Na temat rywalizacji kilka zdań wyraził menedżer The Reds

Rewanżowa potyczka z udziałem obu ekip w Pucharze Ligi Angielskiej odbędzie się 24 stycznia

Juergen Klopp po meczu Liverpool – Fulham

Liverpool pokonał Fulham jednym golem w rywalizacji z Fulham w półfinale Carabao Cup. Do wygranej The Reds poprowadzili Curtis Jones oraz Cody Gakpo.

– To było bardzo trudne. W pierwszej połowie sami stworzyliśmy sobie problemy. Rywale bronili się bardzo słabo i w przerwie musieliśmy dokonać zmian. Potem chłopaki zagrali bardzo dobrze – mówił Juergen Klopp przed kamerą Sky Sports cytowany przez BBC Sport.

– Fulham przeprowadziło bardzo niebezpieczne kontrataki, ale potem dominowaliśmy, zdobyliśmy bramkę i wszystko poszło dobrze. To nie jest nasz najlepszy mecz, ale wszyscy jesteśmy ludźmi – kontynuował Niemiec.

– Graliśmy zbyt wolno, musieliśmy to zmienić. Potem gra poszła dobrze. Fani cały czas nas wspierali, po prostu nie daliśmy im zbyt wielu powodów do radości. Niemniej w drugiej połowie zaprezentował się prawdziwy Liverpool – zaznaczył Klopp.

– Mecz rewanżowy będzie otwarty. Chcemy dostać się do finału i zrobimy to, jeśli zagramy naprawdę dobrze. Jeśli nie, to pogratuluję Fulham finału – zakończył menedżer Liverpoolu.

