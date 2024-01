Gerrard namawia obrońcę Liverpoolu na transfer do Arabii Saudyjskiej

Steven Gerrard aktualnie pełni funkcję trenera Al-Ettifaq. Legenda Liverpoolu namawia Joela Matipa na transfer do Arabii Saudyjskiej.

IMAGO / Victor Fraile Na zdjęciu: Steven Gerrard

Joel Matip wkrótce może opuścić Liverpool

Kontrakt Kameruńczyka wygaśnie za pół roku

Na przenosiny do Al-Ettifaq namawia go Steven Gerrard

Joel Matip zamieni Liverpool na Al-Ettifaq?

Joel Matip trafił do Liverpoolu z Schalke Gelsenkirchen w 2016 roku. Od tamtej pory kameruński stoper pełni bardzo ważną funkcję w drużynie The Reds. Potwierdza to fakt, że w barwach klubu z Anfield wystąpił już w 201 meczach, zdobył w nich 11 goli i zanotował 6 asyst.

Niebawem przygoda Matipa z Liverpoolem może dobiec końca. Kontrakt obrońcy wygasa w czerwcu 2024 roku i bardzo możliwe, że nie zostanie przedłużony. Tę sytuację bardzo chciałoby wykorzystać saudyjskie Al-Ettifaq, w którym funkcję trenera pełni Steven Gerrard.

Według ESPN legenda The Reds bardzo chciałaby w swoim klubie kameruńskiego obrońcę. W obecnej sytuacji wydaje się, że taki ruch może dojść do skutku.