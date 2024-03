Źródło: The Times / DevilPage

Źródło: The Times / DevilPage

Sergio Reguilon w styczniu zakończył półroczną przygodę w Manchesterze United. Hiszpan na łamach "The Times" postanowił wrócić myślami do pobytu na Old Trafford. Otóż 27-latek zdradził, że mocno przeżył odpadnięcie drużyny z Pucharze Ligi.