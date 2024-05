marco iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso ostrzega Bayer przed rewanżem z AS Romą w Lidze Europy

Bayer Leverkusen jest już o krok od awansu do finału Ligi Europy. Aptekarze pierwszy mecz z AS Romą na Stadio Olimpico w Rzymie wygrali 2:0. Przed tygodniem na listę strzelców wpisali się Wirtz oraz Andrich. To stawia ich w bardzo komfortowej sytuacji przed rewanżem. Jednak Xabi Alonso tonuje nieco dobre nastroje panujące w Leverkusen i ostrzega swój zespół, że jeden błąd może całkowicie odmienić losy rywalziacji.

– Drugi mecz jest zawsze bardziej niebezpieczny. Jeden gol może szybko zmienić scenariusz, więc musimy być skoncentrowani od początku – przyznał zdecydowanie Xabi Alonso.

Szkoleniowiec podkreślił również, że jego zespół nie może obniżyć gardy i powinien nie tylko bronić, ale również atakować. – Musimy wiedzieć, co robić i próbować ich zranić. Roma to kompletny zespół. Ewoluowali pod wodzą De Rossiego i jeśli są w półfinale Ligi Europy, to dlatego, że mają świetnych graczy. Przeanalizowaliśmy ich grę i znamy naszego rywala bardzo dobrze.

AS Roma pod wodzą Jose Mourinho wyeliminowała Bayer Leverkusen w półfinale Ligi Europy w zeszłym sezonie, ale przegrała w finale z Sevillą w rzutach karnych. Od czasu zastąpienia Portugalczyka w styczniu tego roku przez Daniele De Rossiego, Giallorossi wygrali 13 meczów z 22, zremisowali pięć i przegrali cztery.

