O godzinie 16:00 rozpocznie się bój o Puchar Ligi Angielskiej. Liverpool do spotkania z Chelsea przystąpi w obliczu ogromnych problemów kadrowych.

fot. Imago/PPAUK Na zdjęciu: Liverpool FC

Chelsea oraz Liverpool mierzą się w niedzielę w finale Pucharu Ligi Angielskiej

The Reds cierpią na olbrzymie problemy kadrowe

Z niedzielnego meczu wyłączeni są między innymi Mohamed Salah, Alisson, Darwin Nunez czy Diogo Jota

Poważne osłabienia Liverpoolu. Chelsea przed wielką szansą

W niedzielę na Wembley Stadium rozegrany zostanie finał Pucharu Ligi Angielskiej, w którym wystąpią Chelsea oraz Liverpool. Choć to The Reds prezentują znacznie lepszą formę, za faworyta tego starcia można uznać The Blues. Wszystko za sprawą gigantycznych problemów kadrowych w ekipie Juergena Kloppa.

Z niedzielnego meczu wyłączeni są między innymi Mohamed Salah, Alisson, Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota, Dominik Szoboszlai czy Joel Matip. W ostatniej chwili z gry wypadł również Darwin Nunez, który imponował dyspozycją strzelecką.

Mauricio Pochettino na urazy narzekać natomiast nie może. Zapowiada się tym samym bardzo ciekawe widowisko, a Chelsea może śmiało walczyć o trofeum.

Początek finału Pucharu Ligi Angielskiej o godzinie 16:00.

Składy na finał Pucharu Ligi Angielskiej

Chelsea: Petković, Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell, Caicedo, Fernandez, Gallagher, Palmer, Sterling, Jackson

Liverpool: Kelleher, Bradley, Konate, van Dijk, Robertson, Endo, Gravenberch, Mac Allister, Elliott, Gakpo, Diaz

