Chelsea ostro skrytykowana. Jest reakcja Pochettino

Gary Neville powiedział, że piłkarze Chelsea byli w niedzielę niebieskimi chłopcami do bicia. Na słowa te zareagował od razu menedżer The Blues, Mauricio Pochettino.

FOT. IMAGO / John Walton Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea przegrała finał Pucharu Ligi

Zwycięskiego gola w dogrywce zdobył van Dijk

Piłkarzy Chelsea skrytykował Gary Neville

Pochettino reaguje na bolesne słowa eksperta

– W dogrywce widzieliśmy dzieci Jurgena Kloppa, które pokonały niebieskich chłopców do bicia – ocenił ekspert SkySports i były defensor, Gary Neville. Na słowa te jeszcze tego samego dnia zareagował menedżer Chelsea, Mauricio Pochettino.

Szkoleniowiec nie zgadza się ze słowami Neville’a, który wytknął The Blues, że wystawili do gry skład nieporównywanie droższy niż The Reds. Pod nieobecność kilku gwiazd Jurgen Klopp posłał do boju 19-latków i 20-latków.

– Jeśli porównamy wiek wszystkich piłkarzy, którzy zagrali, to okaże się, że był on podobny. Mam dobre relacje z Garym i znamy się prywatnie. Szanuję jego opinię, ale postrzegam tę sprawę inaczej – zaznaczył Pochettino.

– Uważam, że słowa Gary’ego były niesprawiedliwe. Jestem dumny z mojego zespołu i na pewno nie zacznę nikogo wyzywać od nieudaczników tylko dlatego, że Liverpool posłał w końcówce do gry kilku młodych piłkarzy. Widziałem ile wysiłku moja drużyna włożyła w ten mecz. Pomimo dokonanych zmian nie starczyło nam sił na dogrywkę, ale wyciągniemy z tego wnioski. Mamy w oparciu o co budować naszą przyszłość – dodał.