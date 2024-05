PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Mats Wieffer i Lutsharel Geertruida życzeniem nowego trenera Liverpoolu

Liverpool pod koniec kwietnia doszedł do porozumienia z nowym trenerem, który latem zastąpi Jurgena Kloppa. Wybór władz klubu padł na holenderskiego szkoleniowca Arne Slota. Obecnie szkoleniowiec pracuje z Feyenoordem, gdzie od trzech lat odpowiada za wyniki zespołu. Wraz z przyjściem 45-latka na Anfield Road mają zajść duże zmiany kadrowe, a Holender miał nawet poprosić o dwa konkretne transfery.

Portal Football Insider przekazał, że Arne Slot chce wzmocnić pozycję środkowego pomocnika oraz prawego obrońcy. W obu przypadkach życzeniem szkoleniowca jest sprowadzenie dwóch piłkarzy, z którymi współpracuje w Feyenoordzie. Środek pola miałby wzmocnić Mats Wieffer, zaś na prawą stronę obrony sprowadzony ma zostać Lutsharel Geertruida.

24-letni pomocnik nie ma jeszcze wyrobionej dużej marki w Europie. Pod wodzą Slota gra dopiero od 2022 roku, gdy za ok. pół miliona trafił do Rotterdamu z Excelsior. W tym sezonie rozegrał 42 mecze, w których zaliczył 6 goli i 4 asysty. Inaczej sprawa wygląda z Geertruidą, bowiem Holender od dłuższego czasu przykuwa uwagę topowych klubów. Transfer 23-latka do Liverpoolu miałoby odciążyć Alexandra-Arnolda od gry na dwóch pozycjach i definitywnie związać go z grą w środku pola. Wychowanek czerwono-biało-czarnych w tym sezonie wystąpił w 45 spotkaniach, w których strzelił 8 goli i zaliczył 5 asyst.