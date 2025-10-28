Carabao Cup 2025/2026: Arsenal, Liverpool, Chelsea i Man City celują w triumf. Zapowiedź 1/8 finału

Rozpoczynamy zmagania w 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Faworytów do zwycięstwa w tegorocznej edycji Carabao Cup jest kilku, ale także najmniejsze kluby chcą zagrać w marcu na wypełnionym stadionie Wembley.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Kto wygra Carabao Cup? Najwięksi celują w sukces

Puchar Ligi Angielskiej zawsze wzbudza wielkie emocje. W tym roku nie jest inaczej i na poziomie 1/8 finału wszystko zapowiada nam bardzo ciekawą rywalizację, która rozpocznie się już wieczorem we wtorek 28 października i trwać będzie także następnego dnia, w środowy wieczór.

Jak co roku, mecze Carabao Cup mają kilka zespołów, które są wyraźnym faworytem tej rywalizacji oraz kilka ekip, które mogą zaskoczyć. Jedną z nich z pewnością jest Grimsby Town, które wyeliminowało w 1/32 Pucharu zespół Manchesteru United i tym samym sprawiło wielką niespodziankę. Tym razem czeka na nich ekipa Brentford, a więc także zespół z Premier League. Poza nimi, zespół z niższej ligi, który ma szansę sprawić niespodziankę to także Wrexham, które zmierzy się z Cardiff City.

Niemniej największego faworyta tych rozgrywek trzeba oczywiście upatrywać w czołowych zespołach Premier League. Do tej fazy Pucharu Ligi Angielskiej dotrwały chociażby takie zespoły jak: Liverpool czy Manchester City, które naturalnie stawiane są przez kibiców, jak murowanie faworyci do gry przynajmniej w finale. To jednak nie wszyscy, bowiem swoje miejsca mają także piłkarze Chelsea oraz Tottenhamu, którzy nie są bez szans w tej rywalizacji.

Kto wygra Carabao Cup? Liverpool

Chelsea

Manchester City

Arsenal

Tottenham

Ktoś inny Liverpool 0%

Chelsea 0%

Manchester City 0%

Arsenal 100%

Tottenham 0%

Ktoś inny 0% 2+ Votes

Niemniej nie można także zapominać o obrońcach tego trofeum, a więc zespole Newcastle United, który w 1/8 finału zmierzy się tym razem z ekipą Tottenhamu. Ten mecz oraz rywalizacja pomiędzy Arsenalem i zespołem Brighton, a także mecz Liverpool – Crystal Palace, zapowiada się absolutnie najciekawiej ze wszystkich ośmiu gier zaplanowanych na dwa najbliższe dni.

Zwycięzcy rozegrają swoje ćwierćfinałowe mecze 17 grudnia, zaś półfinały zaplanowano na 14 stycznia 2026 roku. Wielki finał Carabao Cup na stadionie Wembley 25 marca o godzinie 20:45.

Carabao Cup: wtorek, 28 października:

Grimsby Town – Brentford – 20:45

Wycombe Wanderers – Fulham – 20:45

Wrexham – Cardiff City – 20:45

Carabao Cup: środa, 29 października

Arsenal – Brighton – 20:45

Liverpool – Crystal Palace – 20:45

Swansea City – Manchester City – 20:45

Wolves – Chelsea – 20:45

Newcastle United – Tottenham Hotspur – 21:00