Liverpool FC – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2025)

20:15, 28. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Liverpool - Crystal Palace: typy i kursy na środowy mecz 1/8 finału EFL Cup. Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Pucharu Ligi Angielskiej.

Federico Chiesa
PressFocus Na zdjęciu: Federico Chiesa

Liverpool – Crystal Palace: typy bukmacherskie

W 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej zobaczymy w akcji drużyny, które w ostatnich miesiącach grają ze sobą regularnie. Mecz Liverpool Crystal Palace będzie już ich trzecim spotkaniem w sezonie 2025/2026. Tym razem stawką będzie awans do ćwierćfinału. Eksperci wyraźnie większe szanse na grę w kolejnej rundzie dają gospodarzom. Ci jednak zawodzą nie tylko w bezpośrednich potyczkach z najbliższym przeciwnikiem. Dyspozycja gości także pozostawia wiele do życzenia. Jak przełoży się to na boisko? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,62
Obie drużyny strzelą – TAK
przejdź do STS
*Kursy z 28.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Liverpool – Crystal Palace: ostatnie wyniki

Aktualnego mistrza Anglii ewidentnie dopadł kryzys formy. Już wcześniej było widać, że Liverpool ma problem. Dowodem były aż cztery porażki z rzędu, w tym te prestiżowe z Chelsea i Manchesterem United. The Reds na krytykę odpowiedzieli efektownie, rozbijając Eintracht Frankfurt w Lidze Mistrzów (5:1). Był to jednak chwilowy symptom poprawy, ponieważ w minionej kolejce Premier League sposób na pokonanie Liverpoolu znalazło Brentford (2:3).

Październik rozpoczął się dla Crystal Palace dobrze, bo od pokonania w Lublinie Dynama Kijów (2:0) w ramach Ligi Konferencji. Orły na tym zakończyły jednak punktowanie w pucharach, ponieważ dali się pokonać AEK-owi Larnaka (0:1). Wiele dobrego nie działo się również w Premier League, gdzie londyńczycy zdobyli punkt w trzech meczach. Niedawno lepszy od nich okazał się Arsenal (0:1).

Liverpool – Crystal Palace: historia

Tylko w 2025 roku kluby te grały ze sobą już trzykrotnie. Co ciekawe, Liverpool nie wygrał żadnej z tych potyczek. W ramach rozegranego na Anfield meczu Premier League, padł remis 1:1. Z kolei niedawno na Selhurst Park po trzy punkty sięgnęło Crystal Palace. W międzyczasie odbył się jeszcze mecz o Tarczę Wspólnoty na Wembley. Po serii rzutów karnych lepszy od mistrza Anglii okazał się zdobywca krajowego pucharu.

Liverpool – Crystal Palace: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy nie przewidują niespodzianki w tym pojedynku. Za faworyta uznawany został Liverpool, co potwierdza współczynnik 1.62 na awans aktualnego mistrza Anglii. Awans Crystal Palace byłby odebrany jako niespodzianka, stąd kursy sięgające nawet 4.85.

Liverpool FC
Remis
Crystal Palace
1.62
4.50
4.75
1.65
4.25
4.75
1.62
4.20
4.45
1.61
4.10
4.30
1.65
4.50
4.75
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2025 20:46.

Liverpool – Crystal Palace: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Liverpoolu
  • Remis
  • Wygrana Crystal Palace
  • Wygrana Liverpoolu
  • Remis
  • Wygrana Crystal Palace

0 Votes

Liverpool – Crystal Palace: przewidywane składy

Liverpool: Woodman; Ramsay, Gomez, Van Dijk, Robertson; Endo, Mac Allister; Chiesa, Szoboszlai, Ngumoha; Ekitike

Crystal Palace: Benitez; Canvot, Lacroix, Guehi; Clyne, Lerma, Hughes, Sosa; Esse, Devenny; Nketiah

Liverpool – Crystal Palace: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Crystal Palace odbędzie się w środę (27 października) o godzinie 20:45. Żadna polska telewizja nie wykupiła praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Transmisja z tego spotkania nie zostanie zatem zrealizowana. Mecz będzie można zobaczyć tylko online, dzięki usłudze STS TV.

