Liverpool FC – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2025)

Liverpool – Crystal Palace: typy bukmacherskie

W 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej zobaczymy w akcji drużyny, które w ostatnich miesiącach grają ze sobą regularnie. Mecz Liverpool – Crystal Palace będzie już ich trzecim spotkaniem w sezonie 2025/2026. Tym razem stawką będzie awans do ćwierćfinału. Eksperci wyraźnie większe szanse na grę w kolejnej rundzie dają gospodarzom. Ci jednak zawodzą nie tylko w bezpośrednich potyczkach z najbliższym przeciwnikiem. Dyspozycja gości także pozostawia wiele do życzenia. Jak przełoży się to na boisko? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Liverpool – Crystal Palace: ostatnie wyniki

Aktualnego mistrza Anglii ewidentnie dopadł kryzys formy. Już wcześniej było widać, że Liverpool ma problem. Dowodem były aż cztery porażki z rzędu, w tym te prestiżowe z Chelsea i Manchesterem United. The Reds na krytykę odpowiedzieli efektownie, rozbijając Eintracht Frankfurt w Lidze Mistrzów (5:1). Był to jednak chwilowy symptom poprawy, ponieważ w minionej kolejce Premier League sposób na pokonanie Liverpoolu znalazło Brentford (2:3).

Październik rozpoczął się dla Crystal Palace dobrze, bo od pokonania w Lublinie Dynama Kijów (2:0) w ramach Ligi Konferencji. Orły na tym zakończyły jednak punktowanie w pucharach, ponieważ dali się pokonać AEK-owi Larnaka (0:1). Wiele dobrego nie działo się również w Premier League, gdzie londyńczycy zdobyli punkt w trzech meczach. Niedawno lepszy od nich okazał się Arsenal (0:1).

Liverpool – Crystal Palace: historia

Tylko w 2025 roku kluby te grały ze sobą już trzykrotnie. Co ciekawe, Liverpool nie wygrał żadnej z tych potyczek. W ramach rozegranego na Anfield meczu Premier League, padł remis 1:1. Z kolei niedawno na Selhurst Park po trzy punkty sięgnęło Crystal Palace. W międzyczasie odbył się jeszcze mecz o Tarczę Wspólnoty na Wembley. Po serii rzutów karnych lepszy od mistrza Anglii okazał się zdobywca krajowego pucharu.

Liverpool – Crystal Palace: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy nie przewidują niespodzianki w tym pojedynku. Za faworyta uznawany został Liverpool, co potwierdza współczynnik 1.62 na awans aktualnego mistrza Anglii. Awans Crystal Palace byłby odebrany jako niespodzianka, stąd kursy sięgające nawet 4.85.

Liverpool – Crystal Palace: kto wygra?

Liverpool – Crystal Palace: przewidywane składy

Liverpool: Woodman; Ramsay, Gomez, Van Dijk, Robertson; Endo, Mac Allister; Chiesa, Szoboszlai, Ngumoha; Ekitike

Crystal Palace: Benitez; Canvot, Lacroix, Guehi; Clyne, Lerma, Hughes, Sosa; Esse, Devenny; Nketiah

Liverpool – Crystal Palace: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Crystal Palace odbędzie się w środę (27 października) o godzinie 20:45. Żadna polska telewizja nie wykupiła praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Transmisja z tego spotkania nie zostanie zatem zrealizowana. Mecz będzie można zobaczyć tylko online, dzięki usłudze STS TV.

