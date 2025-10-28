Newcastle United – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2025)

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Newcastle – Tottenham: typy bukmacherskie

Newcastle United podejmie na St. James’ Park Tottenham Hotspur, a stawką będzie awans do ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej. Obie drużyny znajdują się w nieco odmiennych nastrojach. Podopieczni Eddiego Howe’a przystępują do meczu po ligowym zwycięstwie nad Fulham, które pozwoliło im awansować na 12. miejsce w tabeli Premier League. Sroki złapały wiatr w żagle. Wygrały cztery z ostatnich pięciu spotkań we wszystkich rozgrywkach i coraz wyraźniej widać u nich stabilizację formy.

Z kolei Tottenham również może być zadowolony ze swojego ostatniego występu. Koguty pewnie pokonały Everton (3:0), utrzymując się na trzecim miejscu w tabeli. Zespół z Londynu pod wodzą Thomasa Franka pokazuje momentami futbol wysokiej jakości, ale wciąż poszukuje stabilności. Patrząc na obecną formę i atut własnego boiska, nieco więcej przemawia za gospodarzami. Newcastle na St. James’ Park czuje się pewnie. Mój typ: wygrana Newcastle United.

Newcastle – Tottenham: ostatnie wyniki

W poprzedniej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej piłkarze Newcastle United pokonali Bradford City (4:1). Zespół Eddiego Howe’a w Lidze Mistrzów rozbił Union SG (4:0) oraz Benfikę Lizbona (3:0). Warto też przypomnieć, że to właśnie Newcastle triumfowało w ubiegłorocznej edycji Pucharu Ligi Angielskiej, pokonując w finale Liverpool (2:1). W miniony weekend drużyna z północy Anglii odniosła zwycięstwo w Premier League nad Fulham (2:1) po bramkach Jacoba Murphy’ego i Bruno Guimaraesa.

Z kolei Tottenham Hotspur również nie miał problemów w poprzedniej rundzie Pucharu Ligi, pewnie pokonując Doncaster Rovers (3:0). Koguty marzą o piątym triumfie w historii tych rozgrywek – ostatni raz sięgali po trofeum w 2008 roku. Ekipa Franka w miniony weekend wygrali na wyjeździe z Evertonem (3:0), a bohaterem meczu został Micky van de Ven, który zdobył dwa gole. Wcześniej Tottenham bezbramkowo zremisował z AS Monaco, przegrał z Aston Villą (1:2), a także pokonał Leeds United (2:1).

Newcastle – Tottenham: historia

Warto przypomnieć, że Tottenham nie wygrał na St James’ Park od października 2021 roku i przegrał pięć z ostatnich sześciu meczów z Newcastle. W ubiegłym sezonie Premier League Tottenham przegrał u siebie z Newcastle (1:2) również na wyjeździe musiał uznać wyższość rywali (1:2).

Newcastle – Tottenham: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich, faworytem na St. James’ Park są gospodarze. Zwycięstwo Newcastle jest wycenione na poziomie około 1.75. Z kolei wygrana Tottenhamu można obstawić z kursem mniej więcej 4.70. Remis w regulaminowym czasie wynosi około 3.90.

Newcastle – Tottenham: przewidywane składy

Newcastle United: Ramsdale – Krafth, Schar, Thiaw, Burn – Tonali, Guimaraes, Willock – Elanga, Woltemade, Barnes

Tottenham Hotspur: Kinsky – Porro, Danso, van de Ven, Spence – Bentancur, Palhinha – Kudus, Sarr, Johnson – Richarlison

Newcastle – Tottenham: sonda

Newcastle – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Newcastle United – Tottenham Hotspur w ramach 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej odbędzie się w środę (29 października) o godzinie 21:00. Spotkanie nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji ani też w internecie.

