Arsenal FC – Brighton & Hove Albion: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2025)

Arsenal – Brighton: typy bukmacherskie

Za jeden z hitów 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej należy uznać środową potyczkę na Emirates Stadium. To tam o awans do ćwierćfinału tych rozgrywek rywalizować będzie Arsenal. O sprawienie niespodzianki pokusi się zaś Brighton, czyli zespół, z którym londyńczykom nie gra się dobrze w ostatnich miesiącach. Odpadnięcie z tym przeciwnikiem nie byłoby dla gospodarzy niczym nowym. Ich forma jest na tyle wysoka, że trudno jednak wyobrazić sobie taki scenariusz w środowy wieczór. Mój typ: wygrana Arsenalu.

Arsenal – Brighton: ostatnie wyniki

Piłkarze Arsenalu regularnie dostarczają swoim kibicom powody do radości. Fanów Kanonierów radować może przede wszystkim seria siedmiu zwycięstw z rzędu. Z kolei trenera Mikela Artetę cieszy również fakt, że jego podopieczni stracili w tych meczach zaledwie jednego gola (2:1 z Newcastle). Londyńczycy bez straty gola ograli Olympiakos, Atletico Madryt, West Ham United, czy niedawno Crystal Palace.

W dosyć dobrych nastrojach są też sympatycy Brighton. Jeszcze w weekend mogli oni mówić, że ich zespół jest niepokonany od miesiąca. Bezskutecznie pokonać Mewy próbowali zawodnicy Tottenhamu Hotspur, Chelsea, czy Newcastle United. Sztuka ta udała się dopiero Manchesterowi United, który okazał się lepszy od Brighton na Old Trafford (porażka 2:4).

Arsenal – Brighton: historia

W minionym sezonie kluby te rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Znacznie wyżej w tabeli, bo na drugiej lokacie uplasował się Arsenal. Tym bardziej może dziwić fakt, że londyńczycy nie potrafili pokonać Brighton na Emirates Stadium (1:1). Sztuka ta nie udała im się również w rewanżu, gdzie także padł bramkowy remis (1:1).

Arsenal – Brighton: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają swojego faworyta w środowym meczu. Różnica w kursach jest zauważalna, ponieważ współczynnik na wygraną Arsenalu to 1.48. Z kolei sukces Brighton można zagrać po kursie między 5.75 a nawet 6.20.

Arsenal – Brighton: kto wygra?

Arsenal – Brighton: przewidywane składy

Arsenal: Kepa; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Merino; Nwaneri, Gyokeres, Trossard

Brighton: Steele; Wieffer, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Milner, Ayari; Gomez, Rutter, Minteh; Welbeck

Arsenal – Brighton: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Brighton odbędzie się w środę (27 października) o godzinie 20:45. Żadna polska telewizja nie wykupiła praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Transmisja z tego spotkania nie zostanie zatem zrealizowana. Mecz będzie można zobaczyć tylko online, dzięki usłudze STS TV.

