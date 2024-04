Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Premier League

Premier League. Ekspresowy powrót Leicester

Sezon 2023/24 dobiega końca. To oznacza, że powoli poznajemy pierwsze rozstrzygnięcia. Najnowsze wieści pochodzą z Anglii, gdzie awans do elity zapewnił sobie jednokrotny mistrz kraju. Leicester City po roku wraca do Premier League. Lisy prowadzone przez Enzo Marescę już wiedzą, że nie wypadną poza czołową dwójkę Championship.

To efekt porażki Leeds z QPR. Pawie w 45. kolejce zostały rozbite przez londyńczyków 0:4 i nie mają szans na wyprzedzenie liderujących The Foxes, którzy rozegrali o jeden mecz mniej. Leicester ma w dorobku 94 oczka, natomiast podopieczni Daniela Farkego wywalczyli 90 punktów. Leeds już w tej serii spotkań może stracić swoją pozycję na rzecz Ipswich. The Tractor Boys tracą tylko jeden punkt, do końca sezonu czekają ich jeszcze trzy pojedynki.

Leicester wraca do Premier League po roku nieobecności. W sezonie 22/23 Lisy zajęły 18. miejsce, a do utrzymania zabrakło im dwóch punktów. Wraz z mistrzami Anglii z rozgrywek 15/16 spadły Leeds i Southampton Jana Bednarka, które także mają szansę szybki powrót.

Zobacz także: Barcelona chce wzmocnić atak graczem Liverpoolu. Szykuje się hit!