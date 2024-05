fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Jednak nie Premier League? Rosną szanse na pozostanie w Niemczech

Serhou Guirassy zabójczo rozpoczął ten sezon Bundesligi. W pierwszych ośmiu kolejkach zgromadził aż 14 bramek, stając się ewenementem na skalę europejską. Później przydarzył się uraz, a także wyjazd na Puchar Narodów Afryki, więc snajperowi Stuttgartu nie udało się utrzymać tej zabójczej passy strzeleckiej. Nie zmienia to faktu, że notuje kapitalne miesiące, a w klasyfikacji strzelców Bundesligi ustępuje jedynie fenomenalnemu Harry’emu Kane’owi. Zimą pojawiły się doniesienia o jego potencjalnym transferze, lecz Stuttgart postawił sprawę jasno – w trakcie sezonu nie będzie się osłabiał. Co czeka Guirassy’ego w letnim okienku transferowym?

Kluczowa wydaje się klauzula wykupu w umowie 28-latka, która wynosi zaledwie 20 milionów euro. To niezwykła okazja dla największych europejskich klubów, aby praktycznie za bezcen pozyskać bardzo skutecznego snajpera. W ostatnich miesiącach Guirassy był łączony z Milanem, Interem Mediolan, Arsenalem, Chelsea oraz Manchesterem United. Największe zainteresowanie jego osobą pochodzi właśnie z Premier League, gdzie wiele dużych marek szuka wzmocnień ofensywy.

Niewykluczone, że Guirassy będzie mimo wszystko kontynuował popisy w Bundeslidze. Stuttgart chce go zatrzymać, o co nie będzie łatwo, natomiast do walki o reprezentanta Gwinei włączyła się Borussia Dortmund. Zdaniem krajowych mediów to właśnie ona jest liderem w wyścigu o jego podpis. Półfinalista Ligi Mistrzów rozgląda się za nowym napastnikiem, gdyż latem zespół mogą opuścić Sebastien Haller i Youssoufa Moukoko. Guirassy bardzo dobrze czuje się w Niemczech, więc może to być kluczowe w kontekście wyboru nowego klubu.