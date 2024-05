Man Utd wytypował następcę Casemiro. Nazwisko znane od pokoleń

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Khephren Thuram ma zastąpić Casemiro w Man Utd

Letnie okno transferowe w 2024 roku zapowiada się niezwykle interesująco dla kibiców Manchester United. Według mediów na Old Trafford planowana jest wielka rewolucja kadrowa, która ma pomóc drużynie we włączeniu się do walki o najwyższe cele.

Jedną z gwiazd, z którą Czerwone Diabły nie wiążą przyszłości, jest Casemiro. Brazylijczyk kosztował aż 70 milionów euro i kompletnie nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Szalę goryczy przelało ostatnie spotkanie z Crystal Palace, podczas którego defensywny pomocnik był wielokrotnie ogrywany przez zawodników rywali.

Według informacji serwisu HITC na radar Manchesteru United trafił Khephren Thuram, syn legendarnego Liliana. Pomocnik aktualnie występuje w OGC Nice, dzieląc szatnię m.in. z Marcinem Bułką.

23-latek występuje w środku pola jako środkowy oraz defensywny pomocnik. Dlatego Czerwone Diabły mogą w nim widzieć naturalnego następcę Casemiro. Jednak Francuz znacznie lepiej wygląda od Brazylijczyka pod względem ofensywnym. Za mocne strony Khephrena Thurama trzeba uznać drybling, przegląd pola, a także blokowanie piłek w obronie.

W sezonie 2023/2024 Francuz rozegrał 26 meczów, zdobył w nich jednego gola i otrzymał sześć żółtych kartek. Trener OGC Nice woli wystawiać piłkarza na pozycji środkowego pomocnika.

Czytaj dalej: Al-Nassr chce byłą gwiazdę Realu Madryt. Trwają rozmowy