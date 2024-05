Man City coraz bliżej dużego wzmocnienia. Piłkarz gotowy na transfer

Manchester City od dłuższego czasu naciska na transfer Lucasa Paquety. Jak informuje Give Me Sport, Brazylijczyk wyraził chęć przenosin na Etihad Stadium.

Źródło: Give Me Sport

Lucas Paqueta gotowy na odejście z West Hamu

Już w 2023 roku miało dojść do transferu Lucasa Paquety do Manchesteru City. Jednak wówczas plany pokrzyżowały plotki medialne, które sugerowały, że piłkarz ma problem z nielegalnym obstawieniem meczów. W związku z tym Obywatele zdecydowali się na transfer Matheusa Nunesa z Wolves.

Portugalczyk na Etihad Stadium nie odgrywa znaczącej roli, co spowodowało ponowne zainteresowanie Paquetą. Tym razem sprawa jest o wiele bardziej klarowna i wszystko wskazuje na to, że Brazylijczyk w końcu zasili Manchester City.

Według informacji serwisu Give Me Sport brazylijski pomocnik jest chętny na dołączenie do drużyny Pepa Guardioli, a kwota transferu może oscylować w granicach nawet 80 milionów euro. Wydaje się, że West Ham nie odpuści takiej szansy na pokaźny zarobek i pozwoli piłkarzowi odejść.

W sezonie 2023/2024 Lucas Paqueta rozegrał 41 meczów, zdobył w nich osiem bramek i zanotował siedem asyst. Piłkarz imponuje uniwersalnością, bo David Moyes wystawiał go na pięciu różnych pozycjach w ofensywie i Brazylijczyk zawsze radził sobie co najmniej solidnie. To bez wątpienia cenna informacja dla Guardioli, który często decyduje się na nieszablonowe rozwiązania.

