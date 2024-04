Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah i Darwin Núñez

Transfery. Barcelona sięgnie po zawodnika, o którym niegdyś marzyła?

FC Barcelona w czwartek oficjalnie rozwiązała jeden ze swoich największych problemów. Duma Katalonii poinformowała, że Xavi będzie pracował w klubie co najmniej sezon dłużej, a więc do czerwca 2025 roku. Teraz Blaugrana może zająć się planowaniem letniego okienka transferowego. W planach FCB jest między innymi wzmocnienie siły ataku.

Kandydatem do zasilenia szeregów Katalończyków jest piłkarz, który aktualnie występuje w Premier League. Na radarze Barcy znalazł się napastnik Liverpoolu. Nazwisko, które łączy się z Camp Nou, to Darwin Nunez. Poinformował o tym urugwajski dziennik El País. Media z ojczyzny 24-latka sugerują, że może on przenieść się do La Liga już tego lata.

Co ciekawe, Darwin miał już okazję grać w Hiszpanii, ale tylko na zapleczu elity. W sezonie 19/20 strzelił 16 goli w 32 meczach dla Almerii. Jego występy zauważyła Benfica i zapłaciła 34 miliony euro. Po dwóch latach spędzonych w Portugalii Urugwajczyk za 85 mln odszedł do Premier League. Liverpool wygrał o niego walkę m.i. z… Barceloną. Wychowanek Peñarolu ma w swoim dorobku w koszulce The Reds 92 spotkania, 33 bramki i 17 asyst.

Zobacz także: FC Barcelona podjęła decyzję ws. przyszłości Ansu Fatiego