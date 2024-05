Man Utd rozmawia z następcą Ten Haga. Sensacyjny kandydat

Manchester United nie jest przekonany do Erika ten Haga. Jak informuje serwis Foot Mercato, Czerwone Diabły chcą zatrudnić Garetha Southgate'a.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Southgate kandydatem do zastąpienia Erika ten Haga w Man Utd

Manchester United notuje bardzo nieudany sezon 2023/2024. Czerwone Diabły nie zakwalifikują się do przyszłej edycji Ligi Mistrzów, co trzeba uznać za ogromne rozczarowanie. Oprócz tego wiele do życzenia pozostawia styl gry zespołu, który nie uległ poprawie od kilku miesięcy.

Za serię niepowodzeń wielka krytyka spada na Erika ten Haga. Szkoleniowiec Manchesteru United nie może być pewny swojej przyszłości, o czym głośno mówią brytyjskie media. Według wielu źródeł klub rozważy zwolnienie Holendra, jeśli na rynku pojawi się odpowiedni nowy kandydat.

Przełomowe informacje przekazał serwis Foot Mercato. Dziennikarze tego serwisu przekonują, że głównym faworytem na nowego trenera Manchesteru United stał się Gareth Southgate, selekcjoner reprezentacji Anglii.

Według źródła obie strony przeprowadziły już pierwsze rozmowy. Na ten moment nie jest blisko porozumienia, ale sytuacja ma się rozwinąć w kolejnych tygodniach. Docelowo Southgate miałby objąć Manchester United tuż po Euro 2024. O takim scenariuszu marzy Jim Ratcliff, współwłaściciel klubu z Old Trafford.

Kontrakt selekcjonera wygasa 31 grudnia 2024 roku, a więc istnieje duża szansa, że angielska federacja zgodziłaby się na jego przedwczesne odejście.

Sprawdź: Bellingham namawia Real na szalony transfer. Jest reakcja Pereza