Man United widzi w nim faworyta. Następca Carricka kompletuje sztab

Manchester United jest o krok od zwolnienia Michaela Carricka. Z doniesień serwisu TEAMtalk wynika, że faworytem do jego zastąpienia jest Eddie Howe. Były trener Newcastle kompletuje już sztab szkoleniowy.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Eddie Howe faworytem do pracy w Man United

Manchester United znalazł się w poważnym kryzysie, z którego nie potrafi się wydostać. Aktualnie mają na swoim koncie koszmarną serię ośmiu meczów z rzędu bez zwycięstwa. Ostatnie porażki z Como (1:4) oraz Bournemouth (0:3) spowodowały, że zarząd klubu coraz poważniej zastanawia się nad zmianą trenera. W poniedziałek miało odbyć się pilne spotkanie, podczas którego najważniejsze osoby debatowały nad przyszłością Michaela Carricka.

Brytyjska prasa donosi, że najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada zwolnienie 45-latka. Carrick pracuje z zespołem od stycznia tego roku. Jako tymczasowy szkoleniowiec wyprowadził ich z kryzysu i finiszował w TOP 4 Premier League, co zapewniło im awans do Ligi Mistrzów.

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Jason Wilcox, a więc jeden z dyrektorów Czerwonych Diabłów mocno naciska na kandydaturę byłego szkoleniowca Newcastle. Gdyby miało dojść do zmiany trenera, to właśnie Eddie Howe byłby faworytem. Co ciekawe, podobno zaczął już kompletować sztab. Razem z nim na Old Trafford mieliby trafić Jason Tindall i Stephen Purches, czyli zaufani asystenci z poprzednich klubów.

Howe do tej pory pracował do tej pory tylko w trzech klubach. Od 2008 do 2011, a następnie od 2012 do 2020 odpowiadał za wyniki Bournemouth. W międzyczasie lata 2011-2012 spędził w Burnley. Ostatnim klubem, w jakim pracował było Newcastle w latach 2021-2026.