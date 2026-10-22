Nagelsmann wyraził gotowość. Chce przejąć giganta

Julian Nagelsmann latem rozstał się z reprezentacją Niemiec. Wygląda jednak na to, że szybko chce wrócić do pracy. Z doniesień The Telegraph wynika, że jest gotów przejąć Manchester United.

DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Nagelsmann widzi się w roli trenera Man United

Julian Nagelsmann ma dopiero 39 lat, a jego CV jest bogatsze niż niejednego doświadczonego trenera. Na swoim koncie ma pracę w takich klubach jak Hoffenheim, RB Lipsk oraz Bayern Monachium. Ostatnio odpowiadał za wyniki reprezentacji Niemiec, z którą grał na Mistrzostwach Świata 2026. Mundial w wykonaniu „Die Manschaft” zakończył się tragedią, bo tak trzeba nazwać odpadnięcie w 1/16 finału z Paragwajem.

Mimo początkowych zapewnień, że pozostanie na stanowisku, niemiecka federacja zdecydowała się zwolnić młodego szkoleniowca. Po trzech miesiącach przerwy wygląda jednak na to, że Nagelsmann jest gotów wrócić do pracy. Celuje w zupełnie nową ligę, jaką jest Premier League.

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Z informacji The Telegraph wynika, że Nagelsmann wyraził chęć objęcia Manchesteru United, jeśli na Old Trafford dojdzie do zmiany trenera. Posada Michaela Carricka wisi na włosku. Choć otrzymał jeszcze jedną szansę, brak zwycięstwa z Bournemouth może skutkować zwolnieniem.

To nie pierwszy raz, gdy pojawiają się plotki dot. Nagelsmanna w Man United. W przeszłości również był łączony z klubem. Tym razem media sugerują, że może mieć znacznie większe szanse. Jednym z dyrektorów w pionie sportowym jest były dyrektor RB Lipska, czyli Christopher Vivell.

Nagelsmann największe sukcesy osiągał z Bayernem Monachium. W roli trenera Bawarczyków sięgnął po mistrzostwo oraz dwa superpuchary Niemiec.