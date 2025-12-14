Xavi może wylądować w Premier League. Jest kandydatem na trenera giganta

Tottenham Hotspur przechodzi przez kryzys, co może zakończyć się rozstaniem z Thomasem Frankiem. Jednym z kandydatów na jego następcę jest Xavi Hernandez - podaje w niedzielny wieczór hiszpański serwis Fichajes.net.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Tottenham Hotspur zatrudni Xaviego Hernandeza?

Tottenham Hotspur przeżywa obecnie bardzo trudny okres. Drużyna Kogutów wygrała zaledwie dwa z pięciu ostatnich spotkań, a w miniony weekend poniosła dotkliwą porażkę 0:3 z Nottingham Forest. Słaba forma zespołu Spurs sprawia, że Thomas Frank nie może być pewny swojej przyszłości na ławce trenerskiej. Duński szkoleniowiec znajduje się pod coraz większą presją, a brak poprawy wyników zapewne doprowadziłby do jego zwolnienia.

Jak donosi w niedzielny wieczór hiszpański serwis „Fichajes.net”, Tottenham Hotspur uważnie monitoruje rynek trenerski i ma na swojej liście kandydatów między innymi Xaviego Hernandeza. 45-letni Hiszpan pozostaje aktualnie bez pracy, dlatego jego ewentualne zatrudnienie nie wymagałoby negocjacji z innym klubem.

Co więcej, sam trener niedawno przyznał, że marzy o pracy w Premier League. Zatem scenariusz przejęcia londyńskiej drużyny przez legendę Barcelony wydaje się całkiem realny, biorąc pod uwagę kilka argumentów za tym przemawiających.

Warto przypomnieć, że Xavi Hernandez prowadził ekipę Blaugrany w latach 2021-2024. Z zespołem Dumy Katalonii sięgnął po mistrzostwo La Ligi oraz Superpuchar Hiszpanii w sezonie 2022/2023. Kolejna kampania była jednak znacznie słabsza w wykonaniu Barcelony, co ostatecznie doprowadziło do zakończenia współpracy. Wcześniej hiszpański szkoleniowiec z powodzeniem pracował również w katarskim Al-Sadd SC.