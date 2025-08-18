Ruben Amorim nie notuje udanego "początku" pracy w Anglii. Manchester United pod wodzą Portugalczyka rozegrał 43 spotkania, w tym 28 w Premier League. Statystyki dotyczące meczów ligowych są wręcz zatrważające.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim gorszy od szkoleniowców Swansea, Blackburn i Stoke

Przeprowadzka na Wyspy Brytyjskie to dla wielu bolesne zderzenie z nową rzeczywistością. Ruben Amorim, który zamienił Sporting na Manchester United, jest kolejną „ofiarą” mniej przyjaznego klimatu. Portugalczyk rozpoczął swoją przygodę z Anglią od wpadki z Ipswich Town. Po pięciu meczach za sterami Czerwonych Diabłów miał na koncie remis, dwa zwycięstwa i dwie porażki.

Amorim do tej pory poprowadził United w 43 spotkaniach, z których 17 wygrał, 8 zremisował i aż 18 przegrał. Jak prezentują się jego statystyki w Premier League? Siedem zwycięstw, sześć remisów i… 15 porażek w 28 starciach. Portal Transfermarkt.co.uk zauważył, iż 40-latek, po niedzielnym pojedynku z Arsenalem, znalazł się na czele niezbyt chlubnego zestawienia.

– Od 2010 roku żaden menedżer nie odnotował 15 porażek w Premier League w mniejszej liczbie meczów (z wyłączeniem tych, którzy w tym okresie przejęli stery nad klubem, który awansował do wyższej ligi) niż Ruben Amorim – pisze Ben Littlemore.

No manager since 2010 has taken fewer games to hit 15 PL losses, excluding those who took charge of a newly-promoted club during that period, than Ruben Amorim 😯 pic.twitter.com/ptAx8Asn43 — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) August 18, 2025

Portugalski szkoleniowiec potrzebował na to tylko 28 spotkań i wyprzedził Paula Clementa ze Swansea, Steve’a Keana z Blackburn Rovers czy Tony’ego Pulisa ze Stoke City. Nie sposób nie zauważyć, iż nie jest to zbyt ekskluzywne towarzystwo, zarówno pod względem nazwisk trenerów, jak i nazw klubów.

Co ciekawe, Erik ten Hag wykręcił ten wynik dopiero po 53 starciach, Ole Gunnar Solskjaer po 65, a David Moyes zaliczył zaledwie 11 przegranych w 34 potyczkach w Premier Legue.