Arsenal górą w hicie kolejki Premier League. Koszmarny błąd bramkarza [WIDEO]

Arsenal wygrywa na Old Trafford!

Sezon Premier League rozpoczął się od wielkiego spotkania na Old Trafford. W niedzielne popołudnie Manchester United podejmował Arsenal, drużynę, która celuje w mistrzostwo Anglii. Latem do zespołu Mikela Artety dołączył Viktor Gyokeres, który imponował skutecznością w barwach Sportingu Lizbona i teraz chce wspomóc londyński klub w osiąganiu sukcesów.

Ruben Amorim dysponował latem budżetem przekraczającym 200 mln euro na transfery i wykorzystał m.in. na sprowadzenie Benjamina Sesko z RB Lipsk. Kibice Czerwonych Diabłów liczą, że napastnik okaże się równie skuteczny w Premier League, jak w Bundeslidze.

Dużym zaskoczeniem przed meczem była zmiana w bramce Manchesteru United. Andre Onana został zastąpiony przez Altaya Bayindira. Z kolei w kadrze meczowej Arsenalu zabrakło Jakuba Kiwiora, który jest łączony z przenosinami do FC Porto.

Spotkanie rozpoczęło się koszmarnie dla gospodarzy. Już w 13. minucie po rzucie rożnym bramkarz Czerwonych Diabłów popełnił poważny błąd. Bayindir nie zdołał złapać piłki, która spadła na głowę Riccardo Callafioriego, który z bliskiej odległości wyprowadził Arsenal na prowadzenie.

Druga połowa na Old Trafford przebiegała pod dyktando piłkarzy Amorima, którzy próbowali odwrócić losy spotkania. Starali się przejąć inicjatywę i dłużej utrzymywali się przy piłce, lecz napotkali na twardą i dobrze zorganizowaną defensywę Arsenalu. Londyńczycy skutecznie bronili prowadzenia i kontrolowali tempo gry. Arsenal zdołał utrzymać wynik do końcowego gwizdka, notując cenne zwycięstwo na inaugurację sezonu. W następnej kolejce ekipa Artety podejmie Leeds United, zaś podopieczni Amorima wybiorą się do Fulham.

Manchester United – Arsenal 0:1 (0:1)

0:1 Riccardo Calafiori 13′