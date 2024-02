Selekcjoner reprezentacji Brazylii Dorival Junior w rozmowie z TNT Sports potwierdził, że Alisson z powodu urazu nie będzie obecny na najbliższym zgrupowaniu kadry narodowej. To oznacza, że doświadczony bramkarz nie wróci do gry przed końcem marca.

IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Alisson Becker

Alisson ostatnio doznał urazu mięśnia dwugłowego uda

Bramkarz będzie niedostępny co najmniej do końca marca

31-latek nie pojedzie na zgrupowanie reprezentacji Brazylii

Alisson wypada z gry na kilka tygodni

Alisson Becker nie dokończył piątkowego treningu Liverpoolu z powodu urazu mięśnia dwugłowego uda. Wiadomo już, że 31-letni bramkarz z uwagi na kontuzję nie zostanie powołany na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Brazylii.

Selekcjoner drużyny Canarinhos Dorival Junior w rozmowie ze stacją telewizyjną “TNT Sports” potwierdził bowiem, że nie będzie miał do swojej dyspozycji gwiazdy The Reds. To oznacza, że wychowanek Internacionalu nie wróci na boisko przed końcem marca.

Mierzący 193 cm wzrostu golkiper w 24 spotkaniach aktualnego sezonu wpuścił 21 bramek i zachował 9 czystych kont. Alisson w barwach Liverpoolu występuje od 2018 roku, kiedy to trafił na Anfield Road za 62,5 miliona euro z Romy.