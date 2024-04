Hirving Lozano wkrótce może opuścić szeregi PSV Eindhoven. Meksykanin znalazł się na celowniku San Diego FC. Strony prowadzą już zaawansowane rozmowy - podaje "The Athletic".

Źródło: The Athletic

ANP / Alamy Na zdjęciu: Hirving Lozano

Hirving Lozano bliski transfer do San Diego FC

Hirving Lozano w letnim okienku transferowym zdecydował się opuścić Napoli i dołączyć ponownie do PSV Eindhoven. Meksykanin powrót do Holandii zwieńczył mistrzostwem kraju, ale sama dyspozycja przez cały sezon zawodnika nie należała do najwyższych. 28-latek na ten moment ma rozegrane 30 spotkań w koszulce zespołu z Philips Stadium. Udało mu się w tym czasie sześciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć trzy asysty.

Jak się okazuje, ponowna przygoda Hirvinga Lozano w PSV Eindhoven prawdopodobnie wkrótce dobiec końca. Serwis „The Athletic” poinformował, że reprezentant Meksyku może kontynuować karierę w Stanach Zjednoczonych. 28-letni skrzydłowy bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań San Diego FC. Amerykański klub jest gotowy zapłacić za transfer zawodnika 12 milionów dolarów, a strony rozpoczęły już zaawansowane rozmowy.

San Diego FC jest jeszcze mało znanym klubem. Zespół bowiem dopiero od 2025 roku rozpocznie swój premierowy sezon w rozgrywkach MLS. Transfer Hirvinga Lozano byłby to dla nich zarazem pierwszym tak dużym wzmocnieniem w historii klubu, jak i najdroższym. Brytyjscy dziennikarze zdradzają, że Amerykanie chcą dopiąć przeprowadzkę Meksykanina jeszcze przez Copa America, które rozpocznie się 20 czerwca.

Hirving Lozano natomiast kolejne spotkanie w koszulce PSV Eindhoven rozegra już w niedzielę. Przeciwnikiem mistrza Holandii będzie Sparta Rotterdam.

