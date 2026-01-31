Trenerzy w Premier League są przekonani, co zrobi Guardiola po sezonie

Pep Guardiola po zakończeniu sezonu zamierza opuścić Manchester City. Tak twierdzi jeden z trenerów w Premier League, o czym poinformował serwis The Times. Hiszpan pracuje w klubie od 2016 roku.

NTB / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola opuści Man City po zakończeniu sezonu

Pep Guardiola to bez wątpienia jeden z najlepszych trenerów w historii Premier League. Odkąd przejął stery w Manchesterze City w 2016 roku, drużyna z Etihad Stadium aż sześciokrotnie wygrała mistrzostwo Anglii. Tylko w trzech sezonach pozwolili, aby to inny klub mógł cieszyć się ze zdobycia tytułu. Wiele wskazuje jednak na to, że złota era Obywateli powoli dobiega końca.

Kontrakt, jakim Guardiola jest związany z Manchesterem City, obowiązuje do czerwca 2027 roku. W mediach pojawia się coraz więcej informacji, że umowa nie zostanie przedłużona. Co więcej, Hiszpan ma nie wypełnić zobowiązania do końca.

The Times twierdzi, że wśród trenerów w lidze panuje przekonanie, iż Guardiola opuści Manchester City po sezonie. Już od jakiegoś czasu 55-latek mówi o tym, że po rozstaniu z Obywatelami planuje zrobić sobie przerwę. Jeden ze szkoleniowców czołowego klubu w lidze angielskiej miał nawet powiedzieć The Times, że jest przekonany o tym, że Guardiola nie będzie dłużej opiekunem The Citiziens.

Co ciekawe, media są nawet pewne, kto zastąpi hiszpańskiego taktyka. W przyszłym sezonie na ławce trenerskiej Obywateli ma zasiąść Enzo Maresca. Włoch nie tak dawno pożegnał się z Chelsea, której otwarcie przyznał, że trzy razy rozmawiał z Manchesterem City.