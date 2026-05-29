Man United wskazał następcę Casemiro. To byłby powrót do Premier League

Manchester United rozstał się z Casemiro i rozgląda się za jego następcą. Jak podaje serwis "UOL", klub z Old Trafford jest zainteresowany Danilo z Botafogo.

Danilo z Botafogo na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United zapewnił sobie awans do Ligi Mistrzów i po raz pierwszy zagra w nowym formacie tych rozgrywek. Czerwone Diabły po zakończeniu sezonu Premier League rozpoczęły już przebudowę składu. Jedną z pierwszych decyzji było rozstanie z Casemiro. Doświadczony brazylijski pomocnik jest już o krok od transferu do Interu Miami.

W jego miejsce klub z Old Trafford planuje kolejne wzmocnienia. Jak informuje „UOL”, Manchester United jest zainteresowany sprowadzeniem Danilo z Botafogo. Angielski gigant miał już złożyć wstępną ofertę za 25-letniego pomocnika. Brazylijczyk ma już doświadczenie z gry w Anglii, gdyż wcześniej reprezentował barwy Nottingham Forest. W drużynie z City Ground rozegrał 62 mecze, zdobył sześć bramek i zanotował cztery asysty.

Na ten moment nie ujawniono dokładnej kwoty propozycji złożonej przez Czerwone Diabły. W czerwonej części Manchesteru muszą się liczyć z konkurencją, ponieważ Danilo przyciąga również uwagę zespołów z Serie A. Botafogo nie zamierza spieszyć się ze sprzedażą, a jego wartość może dodatkowo wzrosnąć wraz z dobrymi występami.

W obecnym sezonie Brazylijczyk zdobył 10 bramek i dorzucił trzy asysty. Sam piłkarz może czuć, że w angielskiej piłce ma jeszcze „niedokończone sprawy”. Według serwisu Transfermarkt.de, jego wartość rynkowa wynosi 32 milionów euro.