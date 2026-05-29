Manchester United oraz Chelsea nie ustają w staraniach o pozyskanie Alexa Scotta z Bournemouth - podaje "TEAMtalk". 22-letni Anglik rozegrał znakomity sezon w Premier League.

Alex Scott przymierzany do Manchesteru United i Chelsea

Manchester United po awansie do Ligi Mistrzów buduje kadrę zdolną do gry na kilku frontach w nadchodzącym sezonie. Czerwone Diabły planują wzmocnienia w środku pola i ofensywie. Z kolei w Chelsea trwa planowanie przebudowy zespołu po kolejnym rozczarowującym sezonie.

Na liście życzeń obu angielskich gigantów znajduje się Alex Scott z AFC Bournemouth. Jak informuje „TEAMtalk”, 22-letni Anglik należy obecnie do najbardziej pożądanych zawodników w Premier League. Pomocnik imponuje przede wszystkim spokojem z piłką przy nodze, umiejętnością dryblingu oraz dynamiką w ofensywnych wejściach w pole karne

Scott bardzo dobrze odnalazł się w barwach Bournemouth. Manchester United prowadzi wewnętrzne analizy i rozważa złożenie oficjalnej oferty za pomocnika. Klub z Londynu chce odmłodzić i wzmocnić linię pomocy. Bournemouth jest jednak w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ kontrakt Scotta obowiązuje do czerwca 2028 roku. Władze The Cherries wyceniają swojego pomocnika na około 70 milionów euro.

Dodatkowo klub złożył zawodnikowi propozycję nowego kontraktu, który ma przekonać go do pozostania na Vitality Stadium. Piłkarz w przeszłości sugerował, że kolejnym krokiem w karierze może być transfer do klubu regularnie grającego w Lidze Mistrzów. Scott trafił do Bournemouth w 2023 roku z Bristol City. W barwach The Cherries rozegrał dotychczas 89 spotkań, w których zdobył sześć bramek.