Liverpool traci wielką gwiazdę. Decyzja zapadła

Liverpool rozstaje się z końcem czerwca z Ibrahimą Konate - potwierdza Fabrizio Romano. Reprezentant Francji spędził na Anfield pięć lat.

Ibrahima Konate opuszcza Liverpool!

Liverpool przez wiele miesięcy prowadził rozmowy z Ibrahimą Konate w sprawie przedłużenia kontraktu. Jak poinformował Fabrizio Romano, mimo wcześniejszych sygnałów sugerujących możliwe porozumienie, strony ostatecznie nie doszły do konsensusu. Tym samym francuski obrońca opuści Anfield tego lata na zasadzie wolnego transferu.

Jeszcze w kwietniu wszystko wskazywało na to, że przyszłość reprezentanta Francji nadal będzie związana z Liverpoolem. Zawodnik przyznawał, że rozmowy przebiegają pozytywnie i istnieje duża szansa na pozostanie w klubie. Odejście 27-letniego defensora to poważny cios dla Liverpool.

W ostatnich sezonach Konate tworzył jeden z najlepszych duetów stoperów w Premier League razem z Virgilem van Dijkiem. Francuski stoper trafił do Liverpoolu latem 2021 roku z RB Lipsk za 40 milionów euro. W barwach angielskiego giganta rozegrał łącznie 183 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Z The Reds zdobył mistrzostwo Premier League, Puchar Anglii, dwa Puchary Ligi Angielskiej oraz Tarczę Wspólnoty.

🚨 BREAKING: Ibrahima Konaté leaves Liverpool as free agent, decision made.



After advanced talks to stay with fresh deal and confirmation from the player in April, Konaté leaves as no final agreement has been found.



Negotiations over, as @TalkSport reports. pic.twitter.com/3ylZ269pfY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026

Po zakończeniu sezonu z Liverpoolem pożegnali się również Mohamed Salah i Andrew Robertson. W ostatnich tygodniach Konate był łączony z Realem Madryt. W mediach pojawiają się również informacje o zainteresowaniu ze strony Bayernu Monachium, który planuje wzmocnić linię defensywną przed nowym sezonem.