Tottenham Hotspur chce pomocnika z Ligue 1. Ciekawy transfer na horyzoncie

08:01, 29. maja 2026
Paweł Wątorski

Tottenham Hotspur szuka wzmocnień przed kolejną kampanią w Premier League. Na radarze Spurs znalazł się Ngal’ayel Mukau z LOSC Lille - podaje "TEAMtalk". Pomocnik jest także obserwowany przez Aston Villę i Everton.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Ngal’ayel Mukau na celowniku klubów z Premier League

Tottenham Hotspur zdołał utrzymać się w Premier League i już teraz trwają przygotowania do letniego okna transferowego. Roberto De Zerbi planuje wzmocnienia w kluczowych formacjach, a jednym z priorytetów ma być środek pola. Jak podaje „TEAMtalk”, na liście życzeń londyńskiego klubu znalazł się Ngal’ayel Mukau, który reprezentuje barwy LOSC Lille.

21-letni reprezentant Demokratycznej Republiki Konga zwrócił na siebie uwagę dzięki bardzo solidnym występom w Ligue 1. Mukau zachwyca przede wszystkim odbiorem piłki oraz dojrzałością w grze bez futbolówki. Poważnym rywalem w walce o pomocnika ma być Aston Villa, która po zapewnieniu sobie miejsca w Lidze Mistrzów staje się coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla zawodników z całej Europy.

Zainteresowanie 21-latkiem wykazuje także Everton, który po przyzwoitym sezonie chce zrobić krok naprzód i ustabilizować swoją pozycję w górnej połowie tabeli Premier League. Mukau w obecnym sezonie rozegrał 42 spotkania, w których zdobył dwie bramki.

Do francuskiego klubu defensywny pomocnik trafił w 2024 roku z belgijskiego KV Mechelen za pięć milionów euro. Według portalu Transfermarkt.de, wartość rynkowa zawodnika wynosi obecnie 12 milionów euro. Kontrakt Mukau obowiązuje do czerwca 2028 roku.

