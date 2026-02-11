Tottenham szuka trenera. Oto lista potencjalnych następców Franka

20:59, 11. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Ben Jacobs / Alex Crook

Tottenham stracił cierpliwość i zdecydował się na zmianę szkoleniowca. Thomas Frank został zwolniony. Wśród potencjalnych kandydatów na jego następcę wymienia się Mauricio Pochettino. Pełną listę nazwisk przedstawili Ben Jacobs i Alex Crook.

Thomas Frank
Obserwuj nas w
Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Pochettino na liście życzeń Tottenhamu na nowego trenera

Tottenham po 26. kolejkach w Premier League zajmuje dopiero 16. miejsce, walcząc o utrzymanie w elicie. To już drugi sezon z rzędu, w którym Koguty tak bardzo rozczarowują formą. Słabe wyniki na koniec poprzedniej kampanii skończyły się zwolnieniem Ange Postecoglou. Teraz jego los podzielił Thomas Frank, który pracował w Londynie dopiero kilka miesięcy.

Frank prowadził Tottenham w 38 meczach, a jego bilans to 13 zwycięstw, 10 remisów i 15 porażek. Wcześniej w latach 2018-2025 prowadził Brentford, z którym awansował do Premier League. Ben Jacobs i Alex Crook przekazali, kto może zastąpić Duńczyka.

Dwóch najpoważniejszych kandydatów to Mauricio Pochettino i Roberto De Zerbi. Włoch ostatnio stracił pracę w Marsylii, więc jest do wzięcia od zaraz. Natomiast w przypadku Argentyńczyka klub musiałby uzbroić się w cierpliwość, ponieważ obecnie przygotowuje się z kadrą USA do Mistrzostw Świata. Niemniej jednak 53-latek byłby chętny na powrót do Tottenhamu po mundialu.

Na liście kandydatów znaleźli się także Robbie Keane oraz Francesco Farioli. Ten drugi prowadzi obecnie FC Porto w składzie z trzema reprezentantami Polski. Choć pracuje w Portugalii dopiero kilka miesięcy, zdążył już przedłużyć kontrakt za dobre wyniki.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź