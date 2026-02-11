Tottenham szuka trenera. Oto lista potencjalnych następców Franka

Tottenham stracił cierpliwość i zdecydował się na zmianę szkoleniowca. Thomas Frank został zwolniony. Wśród potencjalnych kandydatów na jego następcę wymienia się Mauricio Pochettino. Pełną listę nazwisk przedstawili Ben Jacobs i Alex Crook.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Pochettino na liście życzeń Tottenhamu na nowego trenera

Tottenham po 26. kolejkach w Premier League zajmuje dopiero 16. miejsce, walcząc o utrzymanie w elicie. To już drugi sezon z rzędu, w którym Koguty tak bardzo rozczarowują formą. Słabe wyniki na koniec poprzedniej kampanii skończyły się zwolnieniem Ange Postecoglou. Teraz jego los podzielił Thomas Frank, który pracował w Londynie dopiero kilka miesięcy.

Frank prowadził Tottenham w 38 meczach, a jego bilans to 13 zwycięstw, 10 remisów i 15 porażek. Wcześniej w latach 2018-2025 prowadził Brentford, z którym awansował do Premier League. Ben Jacobs i Alex Crook przekazali, kto może zastąpić Duńczyka.

Dwóch najpoważniejszych kandydatów to Mauricio Pochettino i Roberto De Zerbi. Włoch ostatnio stracił pracę w Marsylii, więc jest do wzięcia od zaraz. Natomiast w przypadku Argentyńczyka klub musiałby uzbroić się w cierpliwość, ponieważ obecnie przygotowuje się z kadrą USA do Mistrzostw Świata. Niemniej jednak 53-latek byłby chętny na powrót do Tottenhamu po mundialu.

Na liście kandydatów znaleźli się także Robbie Keane oraz Francesco Farioli. Ten drugi prowadzi obecnie FC Porto w składzie z trzema reprezentantami Polski. Choć pracuje w Portugalii dopiero kilka miesięcy, zdążył już przedłużyć kontrakt za dobre wyniki.