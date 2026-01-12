FC Porto zdecydowało w sprawie trenera. Kilka miesięcy i takie coś

Francesco Farioli pozostanie trenerem FC Porto przynajmniej do czerwca 2028 roku. Klub, w którym gra Jakub Kiwior, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski ogłosił przedłużenie umowy ze szkoleniowcem.

Porto przedłużyło kontrakt z Francesco Fariolim do 2028 roku

FC Porto stało się kolejnym zagranicznym klubem, w którym stworzyła się mała polska kolonia. Latem do zespołu przeniósł się Jan Bednarek. Trochę później dołączył do niego Jakub Kiwior, a ostatnio za 10 milionów euro do Portugalii przeniósł się Oskar Pietuszewski.

Na Estadio do Dragao latem ubiegłego roku rozpoczęto nowy rozdział. W roli trenera zatrudniony został Francesco Farioli, którego zadaniem jest zdobyć pierwsze od czterech lat mistrzostwo ligi. Jak na razie idzie mu fantastycznie, ponieważ po pierwszej części sezonu Smoki zajmują 1. miejsce w tabeli. Co więcej, w 17 meczach nie przegrali ani razu, gromadząc aż 49 punktów.

Nic więc dziwnego, że Farioli zaczął przyciągać uwagę mocniejszych klubów m.in. z Premier League. Porto szybko zareagowało na zainteresowanie włoskim szkoleniowcem i rozpoczęło rozmowy kontraktowe. Mimo że dopiero co dołączył do zespołu, podpisał właśnie nową umowę. Oznacza to, że 36-latek pozostanie na ławce portugalskiego giganta przynajmniej do czerwca 2028 roku.

– To dla mnie i dla całego sztabu ogromne emocje. Uważam, że to wspaniały dowód zaufania, jakim klub postanowił nas obdarzyć. Klub zrobił krok w naszą stronę, ale przede wszystkim robimy ten krok razem. Trudno o coś lepszego. To naprawdę fantastyczne uczucie. Chcemy dalej pracować wspólnie, w tym samym tempie i z tą samą ambicją – powiedział Francesco Farioli.

Farioli prowadził FC Porto w 27 meczach, a jego bilans to 23 zwycięstwa, 2 remisy i 2 porażki. Z nim na ławce zespół przegrywał tylko przez 27 z 1530 minut rozegranych w lidze.