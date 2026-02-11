Tottenham zdecydował w sprawie Thomasa Franka. Oficjalny komunikat

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Oficjalnie: Thomas Frank zwolniony przez Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zwolnieniu Thomasa Franka z posady trenera. 52-letni Duńczyk stracił pracę z powodu niezadowalających wyników zespołu Kogutów, a czarę goryczy przelała wczorajsza porażka 1:2 z Newcastle United w ramach 26. kolejki Premier League. Co ciekawe, jeszcze dzień wcześniej szkoleniowiec zapewniał, że pozostanie na stanowisku, jednak decyzja władz klubu okazała się zupełnie inna i zakończyła jego krótką przygodę z londyńskim zespołem.

The Club has taken the decision to make a change in the Men’s Head Coach position and Thomas Frank will leave today.



Thomas was appointed in June 2025, and we have been determined to give him the time and support needed to build for the future together.



However, results and… pic.twitter.com/mo82TaAXts — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 11, 2026

Duński menedżer opiekował się Tottenhamem od lipca 2025 roku. W tym czasie poprowadził drużynę Spurs w 38 spotkaniach, z których 13 wygrał, 10 zremisował oraz 15 przegrał. Choć ekipa Kogutów dobrze radził sobie w Lidze Mistrzów, zajmując 4. miejsce w fazie ligowej, to jej sytuacja w Premier League jest bardzo trudna. Obecnie zespół z Londynu ma na swoim koncie zaledwie 29 punktów, plasując się dopiero na 16. pozycji.

Tym samym Thomas Frank stał się bezrobotny i nie wiadomo, jaki będzie kolejny krok w jego karierze trenerskiej. Na razie trudno także wskazać, kto przejmie po nim Tottenham Hotspur. Władze angielskiego klubu analizują różne opcje, by jak najszybciej ustabilizować formę zespołu. Warto dodać, że duński szkoleniowiec wcześniej z powodzeniem pracował w Brentfordzie oraz Brondby IF, gdzie zbudował sobie solidną markę w europejskiej piłce.