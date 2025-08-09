dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Tottenham gotowy spełnić żądania Liverpoolu

Tottenham przez kilka najbliższych miesięcy będzie musiał radzić sobie bez kluczowego zawodnika. James Maddison doznał poważnej kontuzji kolana i jeżeli wróci do gry jeszcze w tym sezonie, na boisku pojawi się dopiero w jego drugiej połowie. Thomas Franck na tydzień przed startem sezonu stracił jedną z gwiazd.

Włodarze Spurs muszą reagować. Absencja Maddisona to problem, który wyjątkowo negatywnie wpłynie na funkcjonowanie drugiej linii, dlatego stołeczna ekipa musi wrócić na rynek. Portal Football Transfers przekonuje, że na celowniku londyńczyków znalazł się zawodnik Liverpoolu. Nowym piłkarzem Tottenhamu może zostać Harvey Elliott.

22-latek to niezwykle wszechstronny ofensywny pomocnik, który w poprzednim sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce The Reds. Jednak na boisku spędził zaledwie 822 minuty. Dziesięć meczów stracił z powodu urazu stopy, natomiast w drugiej części rozgrywek nie był pierwszym wyborem Arne Slota.

Tottenham może zaoferować mu regularne występy. Jednym z warunków Liverpoolu, które będzie musiał zaakceptować nowy pracodawca Anglika, jest wpisanie klauzuli odkupu w umowę.