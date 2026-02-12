Tottenham idzie na całość i chce zatrudnić legendarnego trenera

10:08, 12. lutego 2026 11:28, 12. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Tottenham rozpoczął poszukiwania nowego trenera po zwolnieniu Thomasa Franka. Według doniesień CaughtOffside klub skontaktował się z otoczeniem Diego Simeone.

Piłkarze Tottenhamu
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Diego Simeone na celowniku Tottenhamu

Tottenham rozpoczął proces wyboru nowego szkoleniowca po rozczarowującym sezonie. Jednym z nazwisk na wstępnej liście jest Diego Simeone, obecny trener Atletico.

Według informacji krążących w mediach Spurs mieli już nawiązać kontakt z przedstawicielami Argentyńczyka. Odpowiedź była jednak ostrożna. – Analizujemy wszystkie dostępne opcje dla naszego klienta na lato – przekazano w imieniu szkoleniowca. To pokazuje, że temat nie jest zamknięty, ale na razie trudno mówić o konkretach.

Zwolnienie Thomasa Franka było efektem słabych wyników i niespodziewanej walki o utrzymanie. Sytuacja zaskoczyła kibiców, bo jeszcze kilka miesięcy temu londyńczycy świętowali triumf w Lidze Europy. Zamiast stabilizacji i dalszego rozwoju pojawił się chaos oraz brak wyraźnej tożsamości taktycznej.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Władze Tottenhamu chcą teraz postawić na trenera z doświadczeniem i silnym charakterem. Simeone przez lata budował potęgę Atletico. Sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii w sezonach 2013/14 oraz 2020/21. Jego drużyny słyną z dyscypliny, organizacji w obronie i mentalności walki do ostatniej minuty.

Nie wiadomo, czy Argentyńczyk zdecyduje się opuścić Madryt. Jest mocno związany z klubem i pozostaje kluczową postacią projektu. Spurs chcą jednak wysłać jasny sygnał. Po burzliwym sezonie potrzebują autorytetu przy linii bocznej i trenera, który przywróci stabilność w Północnym Londynie.

Diego Simeone nie jest oczywiście jedynym kandydatem. Wcześniej media informowały o możliwości zatrudnienia Mauricio Pochettino i Roberto De Zerbiego.

Zobacz również: Barcelona uspokaja w sprawie Rashforda. Wiadomo, kiedy wróci