Tottenham idzie na całość i chce zatrudnić legendarnego trenera

Tottenham rozpoczął poszukiwania nowego trenera po zwolnieniu Thomasa Franka. Według doniesień CaughtOffside klub skontaktował się z otoczeniem Diego Simeone.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Diego Simeone na celowniku Tottenhamu

Tottenham rozpoczął proces wyboru nowego szkoleniowca po rozczarowującym sezonie. Jednym z nazwisk na wstępnej liście jest Diego Simeone, obecny trener Atletico.

Według informacji krążących w mediach Spurs mieli już nawiązać kontakt z przedstawicielami Argentyńczyka. Odpowiedź była jednak ostrożna. – Analizujemy wszystkie dostępne opcje dla naszego klienta na lato – przekazano w imieniu szkoleniowca. To pokazuje, że temat nie jest zamknięty, ale na razie trudno mówić o konkretach.

Zwolnienie Thomasa Franka było efektem słabych wyników i niespodziewanej walki o utrzymanie. Sytuacja zaskoczyła kibiców, bo jeszcze kilka miesięcy temu londyńczycy świętowali triumf w Lidze Europy. Zamiast stabilizacji i dalszego rozwoju pojawił się chaos oraz brak wyraźnej tożsamości taktycznej.

Władze Tottenhamu chcą teraz postawić na trenera z doświadczeniem i silnym charakterem. Simeone przez lata budował potęgę Atletico. Sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii w sezonach 2013/14 oraz 2020/21. Jego drużyny słyną z dyscypliny, organizacji w obronie i mentalności walki do ostatniej minuty.

Nie wiadomo, czy Argentyńczyk zdecyduje się opuścić Madryt. Jest mocno związany z klubem i pozostaje kluczową postacią projektu. Spurs chcą jednak wysłać jasny sygnał. Po burzliwym sezonie potrzebują autorytetu przy linii bocznej i trenera, który przywróci stabilność w Północnym Londynie.

Diego Simeone nie jest oczywiście jedynym kandydatem. Wcześniej media informowały o możliwości zatrudnienia Mauricio Pochettino i Roberto De Zerbiego.

