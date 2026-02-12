Barcelona uspokaja w sprawie Rashforda. Wiadomo, kiedy wróci

FC Barcelona potwierdziła, że Marcus Rashford nie zagra w półfinale Pucharu Króla z Atletico Madryt. Według Sportu napastnik ma jednak wrócić na ligowe starcie już z Gironą.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona bez Rashforda na Atletico, ale szybki plan powrotu

FC Barcelona nie skorzysta z usług Marcusa Rashforda w pierwszym meczu półfinału Pucharu Króla z Atletico Madryt. 28-letni napastnik odczuwa dyskomfort w kolanie po uderzeniu, którego doznał w spotkaniu z Mallorca. Klub uznał, że nie warto ryzykować pogłębienia urazu przed decydującą fazą sezonu.

Rashford pojawił się w ośrodku treningowym Ciutat Esportiva, ale nie ćwiczył z drużyną na boisku Tito Vilanova. Pracował indywidualnie na siłowni i dołączył do zajęć później niż reszta zespołu. Decyzja o pozostawieniu go w Barcelonie ma charakter wyłącznie zapobiegawczy. Sztab medyczny nie mówi o poważnym problemie.

Według informacji dziennika SPORT w klubie panuje pełny spokój. Plan zakłada powrót zawodnika do normalnych treningów w piątek podczas sesji regeneracyjnej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, Rashford będzie dostępny na poniedziałkowe ligowe spotkanie z Gironą.

Sytuacja jest istotna, bo wciąż nie ma pewności co do stanu zdrowia Raphinhi, który pauzuje w ostatnim czasu z powodu drobnego urazu. To oznacza, że Anglik może od razu wskoczyć do składu na katalońskie derby. Hansi Flick liczy na jego szybki powrót, ponieważ Rashford daje mu dużo więcej możliwości w ofensywie, a ponadto notuje dobre liczby.

