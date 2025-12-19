Thiago Silva wybrał wymarzony kierunek. Sensacyjny powrót na horyzoncie

Chelsea ponownie pojawia się w planach Thiago Silvy. Według TEAMtalk doświadczony obrońca rozważa powrót do Europy, a Londyn jest dla niego naturalnym i priorytetowym kierunkiem.

Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Thiago Silva

Thiago Silva liczy na powrót do Chelsea

Thiago Silva poważnie analizuje scenariusz powrotu do europejskiej piłki. Brazylijczyk chce pozostać na najwyższym poziomie, bo jego celem jest walka o miejsce w kadrze na mistrzostwa świata w 2026 roku. Do tego potrzebuje intensywnej rywalizacji i regularnej gry.

Kluczowym czynnikiem jest Londyn. Rodzina Silvy wciąż tam mieszka, co znacząco zawęża możliwe kierunki. W tym kontekście naturalnie pojawia się Chelsea, klub, w którym obrońca przez lata pełnił rolę lidera i punktu odniesienia dla młodej drużyny.

The Blues zostali poinformowani o dostępności zawodnika. Na Stamford Bridge dobrze pamiętają jego wpływ na zespół, spokój w defensywie i doświadczenie w najtrudniejszych momentach sezonu. Mimo wieku Silva długo prezentował poziom, który nie wymagał taryfy ulgowej.

Opcja Chelsea nie jest jednak jedyną. Sytuację Brazylijczyka monitorują także inne londyńskie kluby. Crystal Palace, Fulham oraz West Ham United analizują, czy krótkoterminowa umowa z tak doświadczonym defensorem może przynieść wymierne korzyści sportowe.

Zainteresowanie pojawia się również poza Anglią. Kluby z Francji, Wloch, Hiszpanii i Portugalii biorą pod uwagę jego doświadczenie oraz boiskową inteligencję. Thiago Silva nie zamierza kończyć kariery w cieniu. Szuka miejsca, które pozwoli mu rywalizować na najwyższym poziomie i realnie powalczyć o ostatni wielki turniej. Wymarzoną opcją pozostaje powrót do Chelsea.

