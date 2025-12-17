Silva łączony z powrotem do Londynu. Ponownie zagra w Premier League?

Thiago Silva chciałby ponownie występować w Premier League, aby być bliżej syna, który gra w akademii Chelsea. W związku z tym kuszącą opcją dla 41-letniego stopera byłby transfer do jednego z londyńskich klubów - donosi brazylijski serwis ge.globo.

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Thiago Silva

Thiago Silva chce wrócić na Stary Kontynent

Thiago Silva poprosił Fluminense o rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron. 41-letni stoper już tej zimy chce bowiem wrócić do Europy, co byłoby jednym z najgłośniejszych ruchów w zbliżającym się wielkimi krokami okienku transferowym.

Decyzja ta jest podyktowana dwoma czynnikami – po pierwsze Brazylijczyk pragnie być bliżej rodziny, która pozostała na Starym Kontynencie, a po drugie liczy, że regularna gra w Europie zwiększy jego szanse na powołanie do reprezentacji Brazylii na mundial 2026.

Jak poinformował serwis „ge.globo”, w grę wchodzi przeprowadzka do Anglii i ponowna gra w Premier League. Syn byłego piłkarza Chelsea wciąż jest bowiem zawodnikiem akademii londyńskiego klubu, co dodatkowo podsyca medialne spekulacje. Niewykluczone, że mierzący 181 centymetrów obrońca trafi do West Hamu United, Fulham, Crystal Palace lub Brentfordu, gdzie mógłby pełnić rolę lidera formacji defensywnej.

W ostatnich tygodniach Thiago Silva był łączony również z powrotem do Milanu, w którym z powodzeniem występował w latach 2009-2012. Massimiliano Allegri poszukuje nowego stopera i może postawić na sprawdzonego zawodnika. Doświadczony Brazylijczyk w swoim CV ma także wspomnianą wyżej Chelsea, PSG oraz Juventude. Największym sukcesem w jego karierze pozostaje triumf w Lidze Mistrzów w sezonie 2020/2021.