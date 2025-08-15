Liverpool nie miał sobie równych w poprzednim sezonie Premier League, sięgając po 20. w historii mistrzostwo Anglii. W najbliższy weekend startuje nowa kampania 2025/26. Superkomputer BETSiE przeprowadził symulację i wskazał, kto zostanie mistrzem, kto awansuje do europejskich pucharów oraz kandydatów do spadku.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah i Josko Gvardiol

Liverpool faworytem do wygrania Premier League

Liverpool po czterech latach przerwał dominację Manchesteru City w Premier League. Arne Slot w pierwszym roku pracy, a na dodatek bez większych wzmocnień poprowadził The Reds do 20. w historii mistrzostwa Anglii, wyrównując tym samym rekord Manchesteru United. W sezonie 2025/26 również będą największym faworytem do wygrania ligi. Symulacja, którą przeprowadził superkomputer BETSiE przewiduje, że walka o tytuł potrwa do ostatniej kolejki, a obecni mistrzowie okażą się nieznacznie lepsi od dwóch drużyn, które uzupełnią podium.

O mistrzostwo z Liverpoolem mają rywalizować Arsenal i Manchester City. Według wyliczeń Kanonierzy ponownie będą musieli zadowolić się 2. miejsce, kończąc ligę o dwa punkty za plecami obrońcy tytułu. Na podium mają znaleźć się również podopieczni Pepa Guardioli ze stratą sześciu oczek do The Reds. Ostatnie miejsce w TOP4, które gwarantuje awans do Ligi Mistrzów, przypadło Chelsea.

Według superkomputera BETSiE na miejscach premiowanych grą w europejskich pucharach znajdą się dwie drużyny, które całkowicie rozczarowały w poprzednich rozgrywkach. Oczywiście mowa o Manchesterze United, który ma skończyć Premier League na szóstej lokacie oraz Tottenham, który uplasuje się na siódmej pozycji. Przed nimi a za TOP4 sezon zakończy Newcastle.

Największy spadek w porównaniu do sezonu 2024/25 zaliczą Aston Villa, Nottingham Forest i Brighton. Superkomputer wyliczył, że The Villans spadną z szóstego na ósme miejsce, Tricky Trees mają spaść z siódmej aż na dwunastą lokatę, a Mewy z ósmej na jedenastą pozycję.

klub Z R P Pkt 1 Liverpool FC 23.4 6.8 7.8 77.1 2 Arsenal FC 22.4 8.1 7.5 75.3 3 Manchester City 21.4 7.4 9.3 71.4 4 Chelsea FC 20.3 7.5 10.2 68.4 5 Newcastle United 18.2 7.9 11.9 62.6 6 Manchester United 16.4 8.2 13.4 57.4 7 Tottenham Hotspur 16.4 7.6 14.0 56.8 8 Aston Villa 15.6 8.2 14.1 55.1 9 Bournemouth 15.3 8.0 14.7 53.9 10 Crystal Palace 15.0 8.1 14.9 53.0 11 Brighton 14.6 8.0 15.4 51.9 12 Nottingham Forest 13.2 8.9 16.0 48.4 13 Fulham 13.0 8.8 16.1 47.9 14 Brentford 13.0 7.9 17.1 47.0 15 Everton 12.1 9.3 16.6 45.6 16 West Ham United 11.5 8.1 18.3 42.7 17 Wolverhampton 10.7 8.3 18.9 40.5 18 Leeds United 10.0 8.3 19.7 38.3 19 Sunderland 7.9 8.7 21.4 32.5 20 Burnley 7.7 9.4 20.9 32.4

Kto spadnie z Premier League?

Superkomputer BETSiE przeprowadzając symulację sezonu 2025/26 w Premier League wytypował wyraźnych kandydatów do spadku. Dwóch beniaminków ma prawdopodobieństwo zajęcia miejsca w strefie spadkowej na poziomie 76.3% (Sunderland) oraz 76.7% (Burnley). Ostatnim spadkowiczem do Championship ma zostać Leeds United z prawdopodobieństwem na poziomie 44.2%.

O włos według superkomputera spadku z Premier League uniknie West Ham United (23.4%) i Wolverhampton (32.6%).