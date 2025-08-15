Liverpool faworytem do wygrania Premier League
Liverpool po czterech latach przerwał dominację Manchesteru City w Premier League. Arne Slot w pierwszym roku pracy, a na dodatek bez większych wzmocnień poprowadził The Reds do 20. w historii mistrzostwa Anglii, wyrównując tym samym rekord Manchesteru United. W sezonie 2025/26 również będą największym faworytem do wygrania ligi. Symulacja, którą przeprowadził superkomputer BETSiE przewiduje, że walka o tytuł potrwa do ostatniej kolejki, a obecni mistrzowie okażą się nieznacznie lepsi od dwóch drużyn, które uzupełnią podium.
O mistrzostwo z Liverpoolem mają rywalizować Arsenal i Manchester City. Według wyliczeń Kanonierzy ponownie będą musieli zadowolić się 2. miejsce, kończąc ligę o dwa punkty za plecami obrońcy tytułu. Na podium mają znaleźć się również podopieczni Pepa Guardioli ze stratą sześciu oczek do The Reds. Ostatnie miejsce w TOP4, które gwarantuje awans do Ligi Mistrzów, przypadło Chelsea.
Według superkomputera BETSiE na miejscach premiowanych grą w europejskich pucharach znajdą się dwie drużyny, które całkowicie rozczarowały w poprzednich rozgrywkach. Oczywiście mowa o Manchesterze United, który ma skończyć Premier League na szóstej lokacie oraz Tottenham, który uplasuje się na siódmej pozycji. Przed nimi a za TOP4 sezon zakończy Newcastle.
Największy spadek w porównaniu do sezonu 2024/25 zaliczą Aston Villa, Nottingham Forest i Brighton. Superkomputer wyliczył, że The Villans spadną z szóstego na ósme miejsce, Tricky Trees mają spaść z siódmej aż na dwunastą lokatę, a Mewy z ósmej na jedenastą pozycję.
|klub
|Z
|R
|P
|Pkt
|1
|Liverpool FC
|23.4
|6.8
|7.8
|77.1
|2
|Arsenal FC
|22.4
|8.1
|7.5
|75.3
|3
|Manchester City
|21.4
|7.4
|9.3
|71.4
|4
|Chelsea FC
|20.3
|7.5
|10.2
|68.4
|5
|Newcastle United
|18.2
|7.9
|11.9
|62.6
|6
|Manchester United
|16.4
|8.2
|13.4
|57.4
|7
|Tottenham Hotspur
|16.4
|7.6
|14.0
|56.8
|8
|Aston Villa
|15.6
|8.2
|14.1
|55.1
|9
|Bournemouth
|15.3
|8.0
|14.7
|53.9
|10
|Crystal Palace
|15.0
|8.1
|14.9
|53.0
|11
|Brighton
|14.6
|8.0
|15.4
|51.9
|12
|Nottingham Forest
|13.2
|8.9
|16.0
|48.4
|13
|Fulham
|13.0
|8.8
|16.1
|47.9
|14
|Brentford
|13.0
|7.9
|17.1
|47.0
|15
|Everton
|12.1
|9.3
|16.6
|45.6
|16
|West Ham United
|11.5
|8.1
|18.3
|42.7
|17
|Wolverhampton
|10.7
|8.3
|18.9
|40.5
|18
|Leeds United
|10.0
|8.3
|19.7
|38.3
|19
|Sunderland
|7.9
|8.7
|21.4
|32.5
|20
|Burnley
|7.7
|9.4
|20.9
|32.4
Kto spadnie z Premier League?
Superkomputer BETSiE przeprowadzając symulację sezonu 2025/26 w Premier League wytypował wyraźnych kandydatów do spadku. Dwóch beniaminków ma prawdopodobieństwo zajęcia miejsca w strefie spadkowej na poziomie 76.3% (Sunderland) oraz 76.7% (Burnley). Ostatnim spadkowiczem do Championship ma zostać Leeds United z prawdopodobieństwem na poziomie 44.2%.
O włos według superkomputera spadku z Premier League uniknie West Ham United (23.4%) i Wolverhampton (32.6%).
|klub
|TOP1
|TOP4
|spadek
|Liverpool
|41.4%
|92.8%
|0.0%
|Arsenal
|31.6%
|89.0%
|0.0%
|Manchester City
|15.7%
|76.6%
|0.0%
|Chelsea
|8.1%
|61.8%
|0.0%
|Newcastle
|1.8%
|30.6%
|0.1%
|Manchester United
|0.4%
|12.2%
|0.5%
|Tottenham
|0.4%
|11.3%
|0.8%
|Aston Villa
|0.2%
|7.5%
|1.2%
|Bournemouth
|0.2%
|5.8%
|1.9%
|Crystal Palace
|0.1%
|4.7%
|2.2%
|Brighton
|0.1%
|3.5%
|3.0%
|Nottingham Forest
|0.0%
|1.2%
|6.7%
|Fulham
|0.0%
|1.2%
|7.8%
|Brentford
|0.0%
|0.9%
|9.9%
|Everton
|0.0%
|0.5%
|12.9%
|West Ham United
|0.0%
|0.2%
|23.4%
|Wolverhampton
|0.0%
|0.1%
|32.6%
|Leeds
|0.0%
|0.0%
|44.2%
|Sunderland
|0.0%
|0.0%
|76.3%
|Burnley
|0.0%
|0.0%
|76.7%