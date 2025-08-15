Czy Liverpool obroni tytuł? Superkomputer wskazał zwycięzcę Premier League

Liverpool nie miał sobie równych w poprzednim sezonie Premier League, sięgając po 20. w historii mistrzostwo Anglii. W najbliższy weekend startuje nowa kampania 2025/26. Superkomputer BETSiE przeprowadził symulację i wskazał, kto zostanie mistrzem, kto awansuje do europejskich pucharów oraz kandydatów do spadku.

Liverpool faworytem do wygrania Premier League

Liverpool po czterech latach przerwał dominację Manchesteru City w Premier League. Arne Slot w pierwszym roku pracy, a na dodatek bez większych wzmocnień poprowadził The Reds do 20. w historii mistrzostwa Anglii, wyrównując tym samym rekord Manchesteru United. W sezonie 2025/26 również będą największym faworytem do wygrania ligi. Symulacja, którą przeprowadził superkomputer BETSiE przewiduje, że walka o tytuł potrwa do ostatniej kolejki, a obecni mistrzowie okażą się nieznacznie lepsi od dwóch drużyn, które uzupełnią podium.

O mistrzostwo z Liverpoolem mają rywalizować Arsenal i Manchester City. Według wyliczeń Kanonierzy ponownie będą musieli zadowolić się 2. miejsce, kończąc ligę o dwa punkty za plecami obrońcy tytułu. Na podium mają znaleźć się również podopieczni Pepa Guardioli ze stratą sześciu oczek do The Reds. Ostatnie miejsce w TOP4, które gwarantuje awans do Ligi Mistrzów, przypadło Chelsea.

Według superkomputera BETSiE na miejscach premiowanych grą w europejskich pucharach znajdą się dwie drużyny, które całkowicie rozczarowały w poprzednich rozgrywkach. Oczywiście mowa o Manchesterze United, który ma skończyć Premier League na szóstej lokacie oraz Tottenham, który uplasuje się na siódmej pozycji. Przed nimi a za TOP4 sezon zakończy Newcastle.

Największy spadek w porównaniu do sezonu 2024/25 zaliczą Aston Villa, Nottingham Forest i Brighton. Superkomputer wyliczył, że The Villans spadną z szóstego na ósme miejsce, Tricky Trees mają spaść z siódmej aż na dwunastą lokatę, a Mewy z ósmej na jedenastą pozycję.

klubZRPPkt
1Liverpool FC23.46.87.877.1
2Arsenal FC22.48.17.575.3
3Manchester City21.47.49.371.4
4Chelsea FC20.37.510.268.4
5Newcastle United18.27.911.962.6
6Manchester United16.48.213.457.4
7Tottenham Hotspur16.47.614.056.8
8Aston Villa15.68.214.155.1
9Bournemouth15.38.014.753.9
10Crystal Palace15.08.114.953.0
11Brighton14.68.015.451.9
12Nottingham Forest13.28.916.048.4
13Fulham13.08.816.147.9
14Brentford13.07.917.147.0
15Everton12.19.316.645.6
16West Ham United11.58.118.342.7
17Wolverhampton10.78.318.940.5
18Leeds United10.08.319.738.3
19Sunderland7.98.721.432.5
20Burnley7.79.420.932.4

Kto spadnie z Premier League?

Superkomputer BETSiE przeprowadzając symulację sezonu 2025/26 w Premier League wytypował wyraźnych kandydatów do spadku. Dwóch beniaminków ma prawdopodobieństwo zajęcia miejsca w strefie spadkowej na poziomie 76.3% (Sunderland) oraz 76.7% (Burnley). Ostatnim spadkowiczem do Championship ma zostać Leeds United z prawdopodobieństwem na poziomie 44.2%.

O włos według superkomputera spadku z Premier League uniknie West Ham United (23.4%) i Wolverhampton (32.6%).

klubTOP1TOP4spadek
Liverpool41.4%92.8%0.0%
Arsenal31.6%89.0%0.0%
Manchester City15.7%76.6%0.0%
Chelsea8.1%61.8%0.0%
Newcastle1.8%30.6%0.1%
Manchester United0.4%12.2%0.5%
Tottenham0.4%11.3%0.8%
Aston Villa0.2%7.5%1.2%
Bournemouth0.2%5.8%1.9%
Crystal Palace0.1%4.7%2.2%
Brighton0.1%3.5%3.0%
Nottingham Forest0.0%1.2%6.7%
Fulham0.0%1.2%7.8%
Brentford0.0%0.9%9.9%
Everton0.0%0.5%12.9%
West Ham United0.0%0.2%23.4%
Wolverhampton0.0%0.1%32.6%
Leeds0.0%0.0%44.2%
Sunderland0.0%0.0%76.3%
Burnley0.0%0.0%76.7%